Kulturminister Abid Raja (V) beklager at Venstre-leder Trine Skei Grande ikke fikk en mer verdig avgang.

– Jeg skulle gjerne sett at Trine fikk en verdigere avgang enn dette, sier Raja.

– Jeg synes det er veldig trist og vemodig. Samtidig har jeg stor forståelse for at det på ett tidspunkt er nok. Det har vært et enormt press på Trine i lang tid, særlig etter at valgkomiteen kom med sin innstilling, sier Raja.

Han hadde også en oppfordring til resten av partiet om å «roe dette ned veldig mange hakk».

– Flere må gå i seg selv om hvordan de har opptrådt de siste ukene. Vi har alle et forbedringspotensial. Jeg tror vi må strekke oss dypt og hente det forbedringspotensialet som vi har, sier kulturministeren.

Han viser til at valgkomiteen sist uke kom med en enstemmig innstilling, som folk er blitt oppfordret til å stille seg bak.

– Det har mange valgt ikke å gjøre. I stedet for å stille motkandidater har det vært anonyme kilder og en jakt på Trine, sier Raja.

Han ble selv innstilt som en av to nestledere, mens Grande var innstilt som leder. Sitt eget eventuelle kandidatur til ledervervet kommenterer han slik:

– Jeg står til valgkomiteens disposisjon.