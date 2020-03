annonse

annonse

Den humanitære organisasjonen stanser sin aktivitet, som innebærer dørsalg, etter å ha blitt kontaktet av Resett.

For å begrense det svært smittsomme koronaviruset er det ytterst nødvendig at smittede forblir i hjemmekarantene. I slike situasjoner blir mange handlinger, som å gå fra dør til dør og verve medlemmer eller donorer til veldedige saker, risikofylte.

Dette er særlig aktuelt for organisasjoner som Røde Kors, som har utlyst flere deltidsstillinger på Finn.no, der de aktivt søker etter unge mennesker til å verve givere som bidrar økonomisk til organisasjonens veldedige aktiviteter. Jobbene innebærer dørsalg.

annonse

Les også: Slik beskytter du deg mot koronaviruset

Vil stoppe verving

Etter at Resett kontaktet Røde Kors tirsdag for en forklaring på annonsene, var svaret først at det pågikk vurderinger av hvilke tiltak organisasjonen skulle trå til med for å hindre smitte.

Nå bedyrer organisasjonen at de nå vil stoppe alle verveaktiviteter.

annonse

Dette opplyser seniorrådgiver Roar Dalmo Moltubakk i kommunikasjonsavdelingen i Norges Røde Kors, i en kommentar onsdag ettermiddag.

– Verveaktivitetene er stoppet og annonsene, som ble lagt ut i februar, vil bli slettet, sier Moltubakk til Resett.

Ville brutt karantener

Grepet tas ettersom verveaktivitet ville ha brutt hjemmekarantener smittede er pålagt. Ververe besøker svært mange hjem. En kilde forteller Resett at han dessuten har hatt besøk av ververe flere ganger, og observert at de har med seg nettbrett som de lar folk ta på. Altså er smittefaren vesentlig.

Slik aktivitet ville ha vært særlig problematisk for sårbare grupper, for eksempel de som er gamle og syke, som i tilfelle kan bli utsatt for virusspredning idet de blir oppsøkt av ververe, som igjen kan ha vært i kontakt med smittede.

annonse

I tillegg ville medarbeiderne ha blitt utsatt for vesentlig risiko.