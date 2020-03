annonse

annonse

Den kjente amerikanske senatoren Ted Cruz fra Texas har satt seg selvkarantene «ut av forsiktighet», etter at han håndhilste på en person som senere testet positivt for COVID-19.

Fox 29 melder at Cruz kom i kontakt med den smittede personen 29. februar på Den konservative politiske handlingskonferansen (CPAC) – en årlig politisk konferanse hvor konservative aktivister og folkevalgte fra hele USA deltar og diskuterer politikk

I en uttalelse søndag sa Cruz at samhandlingen med den relevante personen kun var en kort samtale og et håndtrykk. Han føler seg frisk og rask, men vil ikke ta noen sjanser.

annonse

Les også: Stjerneøkonom spår 40 prosent kollaps i verdens aksjemarkeder: – Denne krisen vil ende i katastrofe

«Jeg opplever ingen symptomer, og jeg føler meg fin og sunn. Gitt at møtet var for 10 dager siden, at den gjennomsnittlige inkubasjonsperioden er 5-6 dager, at interaksjonen varte i mindre enn et minutt, og at jeg har ingen aktuelle symptomer, har de medisinske myndighetene informert meg om at sjansen for overføring fra den andre personen til meg var ekstremt lav,» skrev han i en offentlig uttalelse.

Eget initiativ

Han sa at amerikanske helsemyndigheter fortalte ham at hans korte samspill med personen ikke oppfylte de amerikanske kriteriene for coronavirus-relatert selvkarantene, men at han likevel bestemte seg for å gjøre det. Cruz begynte karantenen i Texas denne uken, og skal isolere seg til det har gått hele 14 dager siden hans samhandling med den smittede personen.

annonse

Cruz siterte hvor ofte han samhandler med sine velgere som hovedårsaken til at han tar denne ekstra forholdsregelen.

Se under for Cruz’ uttalelse.

Today I released the following statement: pic.twitter.com/XGXEa4ozcg — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 8, 2020