VG meldte tidligere i dag at Trine Skei Grande går av som partileder. Nå strømmer kommentarene inn på deres egen Facebook-side.

– Dagens beste nyhet i et ellers coronapreget nyhetsbilde. Dette var på høy tid! skriver en VG-leser på Facebook.

VG-saken har fått over 1000 reaksjoner på under en time, og flere hundre kommentarer.

– Hurra! En god nyhet for Norge, skriver en annen som har fått mange tomler opp.

– Intet tap for norsk politikk. Maktsyk dame. Nesten grunn til å sprette en sjampis, skriver en annen og avslutter med smilefjes.

Her er andre reaksjoner:

– Trist

«Trine Skei Grande går av – trekker seg som partileder og statsråd, og tar ikke gjenvalg», står det i tittelen til VG.

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Venstre-lederen til samme avis.

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen mener det er trist at Grande nå trekker seg som Venstre-leder.

– Jeg har hele tiden vært overbevist om at når hun har ønsket å ta gjenvalg, har det utelukkende vært for partiets beste og ikke noen personlige motiver. Det syns jeg hennes avskjed i dag er et bevis på, sier Thorbjørnsen til NTB.

Sexskandale

Trine Skei Grande har vært en kontroversiell leder for Venstre. For to år siden skrev Resett om sexskandalen mellom Grande og en 17 år gammel beruset gutt på et bryllup i Trondheim i 2008.

Grande, som da var 38 år gammel, var også svært beruset på den bryllupfesten. Da saken ble kjent i media, skrev VG at Grandes nære rådgivere hevdet at gutten som Venstre-lederen hadde sex med var «psykisk ustabil».

Grande trakk seg som kjent ikke som partileder etter sexskandalen ble kjent og det var da heller ikke noe sterkt krav om dette. Men det gjorde hun i dag, etter en lang periode med bråk og sviktende meningsmålinger.