annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun har forståelse for at virusrådene kan være forvirrende. Men tiltakene må tilpasses den fasen vi er i, fastholder hun.

– Jeg forstår at det kan være forvirrende. Samtidig så kan vi ikke sette hele Norge i karantene, sa Solberg da hun møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag.

Der ble hun utfordret av Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug, som etterlyste mer konsistent informasjon og flere retningslinjer om spredningen av koronaviruset i Norge.

annonse

– Der ute må jeg bare si at jeg tror mange er både forvirret og bekymret, sa Listhaug.

Ny fase

Solberg viste til at debatten om koronaviruset preges av et mangfold av stemmer. Samtidig har smitten nå gått over i en ny fase, der viruset har begynt å bre seg i befolkningen uten at smittekilden i hvert enkelt tilfelle er kjent.

– Da vil det bli behov for sterkere tiltak, understreket Solberg.

– Det kan godt tenkes at det har vært kommunisert litt for dårlig at vi kommer inn i en situasjon hvor man må trappe opp, sa hun.

annonse

Men for strenge tiltak – for eksempel å sette flere i karantene – kunne også ha rammet viktige samfunnsfunksjoner, som for eksempel eldreomsorg og helsevesenet i små kommuner, advarte hun.

Ifølge Solberg er tiltaksnivået valgt ut fra sannsynlighetsberegninger og det smittebildet vi har.

Støre kritisk

I spørretimen ble statsministeren også bombardert med koronaspørsmål av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Får kommunene råd, økonomi og instrukser som sikrer handling? Har vi det utstyret og de medisinene som trengs? Og er vi som nasjon rustet til å stå i denne krisen som kan vare lenge? Min uro er at svarene på disse spørsmålene ikke er entydig ja, sa opposisjonslederen.

Ifølge ham har helsepersonell, ordførere og andre fagfolk alle kommet med kritikk.

annonse

– Tiltakene er kommet for sent, har til dels vært lite konkrete, og informasjonen har framstått utydelig og lite koordinert, sa Støre.

Vil bremse spredningen

Solberg viste i sitt svar til at Norge står overfor en alvorlig situasjon, både med tanke på helseberedskap og konsekvenser for økonomien. Men jobb nummer én, fastholdt hun, er å bremse spredningen av viruset, slik at helsevesenet ikke blir overbelastet.

– Vi må være klar over at vi får større høyder. Og denne utviklingen kommer til å gi oss en topp, sa Solberg.

– Vi må sørge for å flate ut den toppen. Det er det aller viktigste vi gjør, sa hun.