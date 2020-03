annonse

annonse

Børsen i Tokyo åpnet med nedgang onsdag trass i at New York-børsene hadde oppgang tirsdag etter det voldsomme fallet dagen før.

Nikkei-indeksen var ned 0,86 prosent i morgenens handel, mens den bredere Topix-indeksen var ned 0,47 prosent.

I Hongkong, Shanghai og Shenzhen åpnet imidlertid børsene litt opp – Hongkong med 0,27 prosent, Shanghai med 0,17 prosent og Shenzhen med 0,29 prosent.

annonse

Wall Street endte tirsdag med klar oppgang etter en dag hvor børsen både falt og steg.

Bakgrunnen for den nye optimismen var både at oljeprisen gikk opp igjen etter mandagens fall, og at president Donald Trump lovte en pakke for å stimulere økonomien.