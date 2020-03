annonse

Det er åpenbart at det finnes mennesker som kunne fortalt lite fordelaktige historier om partilederens oppførsel. Nå forsvinner disse historiene trolig med partilederens exit fra maktens tinder.

I det som tilsynelatende er et godt regissert intervju, forteller Trine Skei Grande til VG hvordan hun etter at valgkomiteen leverte sin innstilling forstod at det likevel ikke var mulig å fortsette som partileder.

Det skjer etter at samme avis tidligere denne uken avslørte at Trine Skei Grande presset Sveinung Rotevatn til å trekke seg som lederkandidat, mot løfter om å bli partiets kronprins.

Spørsmålet mange stiller seg nå, er om dette er hele sannheten? Ligger det noe annet bak?

Nestleder og mulig kandidat til å ta over, Abid Raja, antyder i stedet at det har vært et spill for å manøvrere partilederen ut av posisjon. Han viser til at valgkomiteen oppfordret partiet til å stille seg bak Trine Skei Grande som leder.

– Det har mange valgt ikke å gjøre. I stedet for å stille motkandidater har det vært anonyme kilder og en jakt på Trine, sier Raja til NTB.

Det er mulig Raja her viser til hvordan VG avslørte at Skei Grande utmanøvrerte valgkomiteen, som på bakgrunn av brede sonderinger hadde oppfordret henne til å trekke seg.

Trine Skei Grande har hatt et langt politisk liv. Også før «åker-saken» som Resett kunne avsløre i 2018, var hun politisk betent internt i sitt eget parti. Det var helt på nippet og i stor grad takket være taktisk stemmegiving fra Høyrevelgere at partiet klamret seg fast over sperregrensen ved stortingsvalget i 2017.

At reaksjonene var voldsomme var åpenbart. Jeg hørte på Aftenpostens podcast «Aftenpodden» at NTB-redaktør Sarah Sørheim var overrasket over at det var nettopp Ola Elvestuen som valgte å utfordre Trine Skei Grande. Hun må være usedvanlig dårlig informert, det er nemlig en kjent sak at kjemien mellom de to aldri har vært god.

Når Elvestuen valgte å gå så hardt ut, var det kanskje en kalkulert avgjørelse. Etter å ha blitt kastet ut av regjeringen og vraket som nestleder, har han hatt lite å tape. Samtidig var det åpenbart stor misnøye på det man kanskje kan kalle grasrota i partiet over at hun skulle få fortsette som leder, kanskje stor nok til å velte henne eller hvert fall påføre henne en smertelig votering på landsmøtet.

I så fall har strategien mislykkes. Når Skei Grande nå er ute av politikken, er sjansene store for at han også dras med i dragsuget ut av partiledertrioen. Om ikke han ved en regjeringsutnevnelse som en Lazarus skulle vekkes til et nytt politisk liv, men det er nok for mye å håpe på selv for en som har klart seg lenge i politikken uten å være spesielt populær eller å inneha store mengder karisma.

Men det er også lett å tenke seg at det kan finnes et annet bakteppe i denne saken.

Da Resett avslørte sexskandalen mellom Grande og en 17 år gammel beruset gutt på et bryllup i Trondheim i 2008, jobbet jeg i den borgerlige nettavisen Minerva. Redaksjonen fikk da kjennskap til to konkrete tilfeller der partilederen skal ha utsatt unge mannlige partimedlemmer for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Jeg tok i begge tilfeller kontakt med disse to unge mennene. Den ene avviste på det sterkeste at noe skulle ha skjedd og avviste å svare på noen spørsmål. Den andre mannen avfeide dette med å vise til at det var mye fleiping og intern humor på fester i Venstre (som er kjent for å være av det fuktige slaget).



Det er selvsagt mulig at intet kritikkverdig fant sted. Det er også tenkelig at noe skjedde, men neppe noe som kan kategoriseres som straffbart.

I sin bok Veien til Resett – løgn, illusjoner og politisk korrekthet kom Resett-redaktør Helge Lurås også med nye detaljer om spillet bak publiseringen av den første saken som avslørte Trine Skei Grandes sex med en 17-åring i Trøndelag i 2008.

«I Grande-saken – det som etter hvert ble omtalt som Åker-saken – var det oppstått en slags brytekamp mellom Resett og de andre mediene, og en annen mellom Resett, Erna Solberg og Trine Skei Grande. Solberg så åpenbart lite positivt på Resetts skriverier fordi det kunne velte regjeringsutvidelsen. Hun trengte Grande,» skrev Lurås.

Ingen medier ser ut til å ha gravd videre i disse sakene. Det er heller ikke sikkert at slike historier har blitt brukt mot Trine Skei Grande de siste dagene og ukene. Venstre er et frilynt parti og mange trekker nok på skuldrene av slike saker. Samtidig er det mye som tyder på at misnøyen de siste ukene har blitt så sterk at det å true med å rulle opp gamle historier heller ikke har vært nødvendig.



Og med henne borte fra politikken, er det i enda mindre grad enn før sannsynlig at noen vil stå frem og fortelle slike historier. Akkurat det kan nok den snart avgåtte partilederen være glad for.