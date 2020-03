annonse

annonse

President Donald Trump foreslår skattelette for å hindre at koronaepidemien velter USAs økonomi.

Virusutbruddet har allerede tvunget flyselskap til å innstille hundrevis av flygninger, sentralbanken til å sette ned renten og børsene til å måtte tåle sitt verste fall siden 2008.

Trump møtte tirsdag republikanske senatsledere for å drøfte det han kalte viktige tiltak for å stimulere økonomien, blant annet kraftig skattelette ut året, men uten at veldig konkrete tiltak ble annonsert.

annonse

Presidentens republikanske kolleger i Senatet har vært skeptiske til å øke utgiftene og særlig til å senke skattene, fordi det ville kaste om kull alt arbeidet som er gjort på statsbudsjettet.

Demokratene foretrekker sin egen plan, som innebærer at testing for viruset må være gratis eller svært billig, bedre arbeidsløshetstrygd og betalt sykefravær i en situasjon der mange risikerer å miste jobben eller måtte bli hjemme på grunn av karantene.

Trump frykter at koronaviruset skal føre til nedgang i USAs gode økonomi, som er et av hans beste kort foran valget til høsten. Han har derfor vekslet mellom å tone ned alvoret i koronautbruddet og innrømmet at det kan virke inn på økonomien.

Tidligere tirsdag kunngjorde Det hvite hus flere tiltak for å støtte opp under flyselskap og cruisenæringen, som er hardt rammet. Han la også fram tiltak for å forsikringsselskaper, slik at de ikke skal behøve å ta betalt for å foreta testing for viruset.

annonse