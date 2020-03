annonse

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) jobber tett med WHO og nasjonale myndigheter for å sørge for at sommerens EM-sluttspill kan gjennomføres.

Tre måneder før avspark avfeier Uefa meldinger om at nasjonale fotballforbund har bedt om å utsette turneringen ett år som «fullstendig usanne».

– Ingen har bedt oss om å flytte eller avlyse turneringen, sier en Uefa-talsperson til nyhetsbyrået AP.

Derimot jobber man med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å finne måter å begrense faren for at koronaviruset umuliggjør gjennomføring av turneringen, som etter planen skal avvikles i 12 land.

WHO har informert Uefa om at viruset neppe er under kontroll innen åpningskampen i Roma 12. juni, ifølge personer som kjenner til diskusjonene. I øyeblikket er all idrett i Italia satt på vent på grunn av smittespredningen i landet.

Fleksibilitet

– Uefa tar situasjonen med koronaviruset svært alvorlig, melder forbundet i en uttalelse.

– Vi følger situasjonen nøye og holder kontakt med WHO og nasjonale myndigheter.

Den anonyme kilden som har snakket med AP sier at Uefas vurdering er at kampene i en gitt by kan gjennomføres dersom den har den medisinske infrastrukturen for å behandle virussyke samtidig som den håndterer de titusener av besøkende fotballfans som ventes til hver vertsby.

Selv om det byr på utfordringer at EM er spredt over hele Europa, gir de 12 vertsbyene også en viss fleksibilitet. Om noen byer viser seg ikke å kunne avholde sine kamper, kan de på kort varsel overtas av andre byer.

Uefa ønsker at turneringen skal avvikles med fulle tribuner, men fotballen har de siste ukene måttet venne seg til at viktige kamper spilles uten tilskuere selv om det ikke ligger disiplinære årsaker bak.

Spøkelseskamper

Tirsdag ble det klart at Norge må greie seg uten publikumsstøtte i hjemmekampen mot Serbia i nasjonsligaomspillet om EM-plass 26. mars, og trolig også i en eventuell finale om EM-billett fem dager senere.

Slovakia hadde da allerede besluttet å stenge publikum ute i sin semifinale mot Irland i B-divisjonen, og det kan bli flere «spøkelseskamper», som tyskerne treffende kaller fotballkamper uten publikum. Kanskje også i sluttspillet.

EM-sluttspillet skal avvikles i Aserbajdsjan, Danmark, England, Irland, Italia, Nederland, Romania, Russland, Skottland, Spania, Tyskland og Ungarn.

Dersom Norge kvalifiserer seg, skal laget spille to kamper på Hampden Park i Glasgow og en på Wembley i London. Begge semifinalene og finalen spilles også på Wembley.