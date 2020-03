annonse

Det er trist at Trine Skei Grande trekker seg som Venstre-leder, mener valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen. Han vil ikke peke på en ny leder.

– Jeg har hele tiden vært overbevist om at når hun har ønsket å ta gjenvalg, har det utelukkende vært for partiets beste og ikke noen personlige motiver. Det syns jeg hennes avskjed i dag er et bevis på, sier Thorbjørnsen til NTB.

For bare en uke siden la han fram en enstemmig innstilling der Grande foreslått til gjenvalg. Nå er han usikker på hva som skjer videre.

– Jeg tror ikke så mange valgkomiteer har opplevd dette, så nå må jeg sjekke ut det formelle, om vi skal lage ny delinnstilling eller om det er opp til landsmøtet, sier partiveteranen til NTB, som gjorde et intervju med Thorbjørnsen bare en halvtime før Grande gikk ut i VG og ga beskjed om at hun går av.

Da visste han ingenting.

– Sånn umiddelbart syns jeg det er trist. Hun har vært så viktig på hele 2010-tallet og hun har hatt stor tillit i partiet. Så har hun delvis mistet den, kanskje spesielt det siste halvåret. Jeg syns hun vært barsk som har klart å stå i det, sier Thorbjørnsen.

Han vil ikke si om Sveinung Rotevatn nå er den som bør lede partiet. Rotevatn var regnet som favoritt blant utfordrerne inntil Grande hentet ham inn i regjering som klima- og miljøminister i januar.

Thorbjørnsen håper imidlertid nå det blir ro og ingen skitten kamp om makten i partiet.

– Hvis ikke dette som har skjedd i dag medfører at partiet faller til ro, skjønner jeg lite. Det må være en påminnelse til alle at vi må komme inn i et annet spor, mener Thorbjørnsen.

Valg av ny leder skjer på landsmøtet, som etter planen er 17.–19. april.

