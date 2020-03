annonse

4,7 millioner cruisepassasjerer er ventet å gå i land i Norge i år. Det går ikke med dagens smittesituasjon, mener Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

Kristjánsson er lokalpolitiker for Rødt i Stavanger, og hans parti inngår i det politiske flertallet i oljebyen. Han frykter at det lokale helsevesenet vil bli utsatt for et enormt press som følge av coronaepidemien.

– Dersom noen av cruisepassasjerene blir smittet av viruset, kan de seile gjennom flere havner før det blir oppdaget. Og hvem skal ta ansvar for et cruiseskip i karantene? Alle norske kommuner merker hvordan koronaviruset legger press på helsevesenet allerede, sier Kristjánsson til Nettavisen.

Vintermånedene er ikke høysesong for cruiseanløp. I februar og mars er det tilsammen åtte cruiseskip som ankommer Stavanger. Men allerede i april øker trafikken merkbart: Den måneden forventes hele 16 cruiseanløp, ifølge Stavanger havn. I mai er antallet 31, og i juni stiger antall anløp ytterligere til 51.

I fjor kom det over 460.000 cruisepassasjerer til Stavanger, ifølge Kystverket. Kristjánsson mener det ikke gir mening at kommunen skal stenge arrangementer med over 500 deltakere, samtidig som man slipper tusenvis av cruiseturister løs i gatene.

– Jeg mener at vi enten skal suspendere alle cruiseskip inntil videre, eller at cruisepassasjerer fra risikoområdene ikke bør få reise inn. Jeg er sikker på at kommunene og helsepersonell har så gode rutiner som mulig når smitten først har kommet. Men jeg føler meg ikke så trygg på at cruiseselskipene har gode rutiner for å hindre at smitten spres, sier Kristjánsson.

Kristjánsson mener det er på høy tid at politikere nasjonalt tar grep.

– At det ikke skal gå an å stoppe cruiseskipene høres helt håpløst ut. Dette høres ut som et smutthull i smittevernspolitikken som krever tiltak fra politikerne nasjonalt.

Bekymret ordfører

Også ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) bekymrer seg over cruisetrafikken. Hun skriver på Facebook:

«Som ordfører vurderer jeg sammen med beredskapsavdelingen hele tiden ytterligere restriksjoner som kan bidra til lavere smittespredning, og som sikrer at vi har medisinsk beredskap.

Jeg er skeptisk til cruiseanløp til byen, og har tatt kontakt med nasjonale helsemyndigheter for å få avklart muligheten for innreiseforbud.»

I USA vurderer myndighetene å legge ned forbud mot cruisetrafikken. Cruiseindustrien forventer dramatiske økonomiske konsekvenser som følge av coronaviruset, verdens største cruiseselskap Carnival frykter et inntektstap på 4,3 milliarder kroner.

Oppdatering:

NTB melder 11. mars kl. 16.09 at cruisepassasjerer ikke lenger får komme i land i Bergen:

«Passasjerer på besøkende cruiseskip får ikke komme i land i Bergen, har kommunen besluttet.

Cruiseskip får fortsatt legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord, opplyser kommunen i en pressemelding.»