TV 2 har allerede rettet 10 artikler, og VG har rettet tre. Nå gjør altså Aftenposten det samme, bekrefter nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen overfor Medier24.

– Vi har hatt en god og ryddig dialog med Giske. Om man tar utgangspunkt i journalistikken rundt #metoo og Arbeiderpartiet, så har mediene, inkludert oss, drevet omfattende journalistikk på en person som i lengre tid ikke var i stand til å bidra med opplysninger til saken fordi han var sykemeldt, sier hun.

Avisen beklager blant annet at en sak om et varsel mot ham manglet samtidig imøtegåelse fra Giske selv.

– At han ikke var tilgjengelig i perioder, pålegger oss et større ansvar. Det kan også gjøre at vi må justere i ettertid, der vi trenger å få inn hans versjon av saken, sier hun.

Trond Giske sier i en melding til Medier24 at han er glad for at Aftenposten retter, og at han opplever avisen som oppriktig interessert i å se kritisk på sin egen journalistikk.