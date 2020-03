annonse

Sentralbanken i New York forsøkte torsdag å roe børsene med å sprøyte 1.500 milliarder dollar inn i finansmarkedene. Men litt senere pekte pilene igjen nedover.

Krisetiltaket innebærer kjøp av store mengder amerikanske statsobligasjoner med kort løpetid. Formålet er å sikre at kredittmarkedene fungerer og bankene fortsatt kan låne penger til selskaper og andre låntakere.

Tiltaket hadde umiddelbar effekt. Dow Jones-indeksen, som tidligere på dagen hadde vært ned over 9 prosent, lå plutselig «bare» litt over 5 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før.

Men deretter gikk det nedover igjen, og ved 19-tiden norsk tid var nedgangen på nesten 7 prosent.

På flere av de europeiske børsene var det torsdag krakk. Aksjemarkedene falt over 12 prosent både i Tyskland og Frankrike etter at USA innførte innreiseforbud for europeere i et forsøk på å hindre virussmitte. I Milano ble nedgangen på nesten 17 prosent.

I USA ble aksjehandelen stanset da indeksen S&P 500 hadde sunket 7 prosent torsdag. En nedgang på over 7 prosent utløser automatisk stans i handelen i et kvarter. Regelen ble innført etter krakket i 1987, og før denne uken, har sikkerhetsmekanismen bare blitt utløst én gang, i 1997.