Han ble smittet av coronaviruset under skiferie i Østerrrike, og forteller om en kamp over flere dager for å bli testet ved hjemkomst. Nå er også fruen og barna er syke, og sannsynligvis smittet. Lokalt helsevesen skal ha konkludert med at han var frisk, skriver Haugesunds Avis.

Den anonyme haugesunderen forteller via et telefonintervju til Haugesunds Avis at sønnen hans er blitt syk og at kona og datteren har vært og testet seg.

– Trolig er de smittet de også, forteller han. Avisen skriver den anonyme mannen hostet under hele intervjuet.

Bad om test, men fikk nei

Etter hjemkomst sist onsdag fra skiferie i Østerrike følte han seg dårlig. Mannen var i så dårlig form at han kviet seg for å gå på arbeid, og bad om hos lokale helsemyndigheter å bli testet.

– Jeg tok kontakt med legevakten, som ba meg ta kontakt med fastlegen. Jeg fikk beskjed om at det ikke var nødvendig med test eller tiltak. Svaret var at jeg ikke hadde vært i et risikoområde.

Deretter sendte mannen e-post til smittevernkontoret og forklarte situasjonen, og han nevnte i den sammenhengen at Tirol, der han hadde vært på skiferie, ligger tett opp mot grensen til Nord-Italia.

– Men jeg fikk beskjed om at hvis jeg var sjuk, måtte jeg kontakte fastlegen, sier han til avisen.

Sist søndag snudde situasjonen totalt, for da kom Tirol i Østerrike også på listen over området med vedvarende smitteutbrudd, og han fikk oppfølging.

Skremt over tafattheten

– Jeg opplever mitt møte med helsevesenet de første tre dagene som skremmende tafatt og med mangelfull risikovurdering, sier han til Haugesunds Avis.

Halvannen uke etter at han først merket symptomene er han fortsatt slapp av sykdommen og strever med tørrhoste ,men nå er det sønnens tilstand han uroer seg over.

Kommuneoverlegen: – Han skulle vært testet

Kommuneoverlegen sier at haugesunderen burde ha blitt testet.

– Vi kan nok i etterklokskapens lys si at alle som kom fra dette området i Østerrike burde bli satt i karantene, og de med symptomer blitt testet. Men da må i utgangspunktet kritikken rettes til sentrale myndigheter, sier – For at teststrukturen skal fungere, skal vi ikke villteste, sier kommuneoverlege Jostein Helgeland.