Flere virusrelaterte restriksjoner bidrar til fortsatt børsfall. De avhjelpende tiltakene som er foreslått hittil, ser ikke ut til å berolige finansmarkedene.

Både i Norge og en rekke andre steder i Europa var børsene ned rundt 10 prosent torsdag ettermiddag. I New York gikk det så bratt utfor – 7 prosents fall rett etter åpning – at handelen automatisk stanset i et kvarter. Det har skjedd to ganger før: mandag denne uken og i 1997.

Sjefen for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, retter hard kritikk mot de politiske lederne i eurolandene. Hun anklager dem for å reagere altfor tregt. Lagarde etterlyser en samordnet plan for å håndtere det hun omtaler som et alvorlig sjokk for verdensøkonomien.

Tidligere i uken sa hun til The Guardian at koronautbruddet kan utløse et krasj på linje med det som skjedde under finanskrisen i 2008, med mindre EUs regjeringer kommer med tiltak.

Rentekutt uteble

Samtidig var det nok mange som var skuffet over Lagarde selv på torsdag. Rentemøtet i ESB førte ikke til det kuttet mange hadde ventet. Dagen før kuttet Bank of England sin rente med et halvt prosentpoeng.

Det kom riktignok andre tiltak fra ESB, inkludert lemping av kravene til kapitalbuffer i bankene, slik at de kan fortsette å låne. Banken utvider også programmet for oppkjøp av obligasjoner kraftig. ESB skal bruke inntil 120 milliarder euro mer enn det som er vedtatt tidligere.

Det skal gi en kontantinnsprøytning på opptil 1.300 milliarder kroner i økonomien. Til sammenligning er et norsk statsbudsjett på drøyt 1.440 milliarder.

ESB kutter vekstprognosen for eurolandene fra 1,1 til 0,8 prosent for i år. Neste år tror banken det vil gå noe bedre med 1,3 prosents vekst, men det er fortsatt 0,1 prosentpoeng lavere enn forrige prognose.

Reiseforbud

På den andre siden av Atlanteren tilbød president Donald Trump få konkrete tiltak for å avhjelpe økonomien. I stedet kom han onsdag med en nyhet som vil ramme flyselskapene spesielt hardt.

I 30 dager fra midnatt fredag innfører han innreiseforbud for utlendinger som har vært i et Schengen-land de siste 14 dagene. Torsdag opplyser flere europeiske land at også de stenger grensene for reisende fra flere land, inkludert Norge.

Selv avsidesliggende, men svært så populære Mount Everest, er stengt for tilreisende. Ikke engang verdensrommet slipper unna; EU og Russland avlyser en planlagt Mars-oppskyting. Neste mulighet er først om to år.

Norge ekstra utsatt

I en global økonomi der alt henger sammen med alt, er Norge naturlig nok ikke forskånet for det som skjer på verdens børser. Vi er i stedet dobbelt utsatt fordi oljeprisen også har falt kraftig den siste tiden. På en snau uke er den redusert med en tredel.

Parallelt med det er kronen svekket betraktelig og var torsdag på det laveste nivået mot dollaren og euroen med kurser over henholdsvis 10 og 11 kroner.

– Kan ikke fikse dette

Mens rentekutt, avgiftslette, økt offentlig pengebruk og andre tiltak bidrar til å få fart på forbruket og omløpet i økonomien, er det andre problemer som er vanskeligere å løse.

Når folk må være hjemme i karantene og bedrifter må sette på bremsene, gir det en negativ effekt på tilbudssiden i økonomien.

– Verden står overfor en medisinsk krise som penge- og finanspolitikken ikke kan fikse, sier sjeføkonom Holger Schmieding i banken Berenberg til nyhetsbyrået AP.