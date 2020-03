annonse

Sju EU-land skal ta imot 1.600 barn og unge som har sittet i overfylte flyktningleirer i Hellas.

– Dette er en god start for å stå solidarisk sammen med Hellas, sa EUs migrasjonskommissær Ylva Johansson på en pressekonferanse i Aten torsdag.

EU-kommisjonen, Hellas og FNs migrasjonsorganisasjon IOM lanserer samtidig et frivillig initiativ for retur, ifølge en EU-talsperson. Tidsrammen for dette er én måned.

Flyktninger og migranter som oppholder seg i de greske leirene, men som er villig til å returnere til sitt hjemland, vil bli tilbudt 2.000 euro (rundt 22.500 kroner) som bistand for re-integrasjon. Om lag 5.000 mennesker kan være aktuelle for ordningen, ifølge EU.

Moria-leiren på den greske øya Lesvos huser i dag 19.000 asylsøkere. Dette er en nedlagt militærleir som opprinnelig var ment for 3.000 mennesker. Hjelpearbeidere har beskrevet forholdene som forferdelige, spesielt for barna.

I februar oppsto det sammenstøt mellom lokalbefolkningen og politiet etter at regjeringen besluttet at det skal bygges en ny leir for asylsøkere på øya.

Til sammen bor det 38.000 mennesker i asylleirene på Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos, men kapasiteten er bare for 6.200.

