Koronaepidemien vil trolig nå toppen mellom mai og oktober, før den snur, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I denne perioden risikerer helsetjenesten overbelastning, heter det i notatet , datert torsdag.

– Vi regner det for sikkert at vi før eller siden får en covid-19-epidemi i Norge. Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren. Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store, skriver FHI.

Trass i at Norge nå allerede er i full koronaberedskap, vil den tyngste perioden først komme i sommer, konkluderer Folkehelseinstituttet.

– I denne fasen er epidemien i full gang, når etter hvert toppen og snur så, heter det i risikovurderingen.

Dramatiske tiltak

FHI-vurderingen danner grunnlaget for de dramatiske tiltakene som er innført i Norge de siste dagene. Torsdag varslet regjeringen blant annet at alle skoler, barnehager og høyere utdanningsinstitusjoner skal stenges fra og med torsdag.

Tiltakene er de strengeste i Norge i fredstid noen sinne.

FHI understreker imidlertid overfor NTB at risikovurderingen er laget før tiltakene ble innført, og at situasjonen dermed kan endre seg. En ny risikovurdering er underveis, får NTB opplyst.

Det er også uklart hvor lenge helsemyndighetene vil anbefale at tiltakene opprettholdes. Foreløpig gjelder de for to uker.

Over 700 smittet

For to uker siden anslo helsemyndighetene at maks 100 personer ville være smittet i Norge ved påsketider. Det anslaget har vist seg å være helt galt, skriver Aftenposten.

Ifølge VG , som registrerer nye tilfeller av koronasmitte kontinuerlig, hadde over 700 nordmenn fått påvist smitte ved 16-tiden torsdag.

De siste dagene er det oppdaget flere tilfeller av smitte som det ikke har vært mulig å spore.

FHI regner det derfor som umulig å fjerne viruset fra Norge. Det det handler om nå, er å forhindre at svært mange blir syke samtidig, blir det understreket i risikovurderingen.

Mål: Å flate ut toppene

– Uten tiltak vil en stor del av befolkningen rammes, og toppen av hovedbølgen vil etter disse modellberegningene nås etter noen måneder. Smitteverntiltak vil kunne bremse spredningen noe, avflate toppen og føre til at færre rammes, heter det.

Folkehelseinstituttet har har bedt helsetjenesten planlegge for at så mange som 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet av koronaviruset, og at mellom 733.000 og 780.000 personer kan bli syke, 22.000 av dem så dårlige at de må på sykehus.

Helsemyndighetenes mål er å utsette og forsøke å stanse smitten.

– Ved å spre sykdommen utover i tid kan vi få en håndterbar situasjon som betyr at helsetjenesten kan tilby alle som trenger det, behandling, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg torsdag.