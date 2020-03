annonse

Mange nordmenn som ber om å bli testet for koronavirus, opplever å bli avvist. Med frykt for å gå tom for testutstyr kommer FHI med klare restriksjoner.

Antall bekreftede smittede av koronaviruset i Norge øker betraktelig for hver dag. Nordmenn med symptomer som feber, hoste, og influensa oppsøker legevakten i håp om å få testet seg for viruset, men mange avvises.

– Vi kan ikke teste alle, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Aftenposten.

Elstrøm presiserer at de først og fremst vil teste dem som har vært i risikoområder og viser symptomer på luftveisinfeksjon, helsepersonell som har vært i risikoområder, og innlagte pasienter med luftveissymptomer.

Formålet med å teste er å kunne bekrefte eller avkrefte tilfeller av viruset så tidlig som mulig, slik at en kan begrense smittespredningen. Testing av friske personer som returnerer til Norge fra land som ikke er påvirket av viruset, anbefales ikke.

Helsepolitisk talsperson for Sp, Kjersti Toppe, har uttalt at det blir for lite laboratoriediagnostisk utstyr, og ber folk om å respektere at testing prioriteres hos personer som kan være utsatte for smitte.