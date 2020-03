annonse

Forsikringsselskaper får mange telefoner fra kunder som har planlagt reiser. Nå ber de folk med reiser langt fram i tid om å vente med å ta kontakt.

Både Gjensidige og Europeiske Reiseforsikring har det siste døgnet registrert en økning på 40 prosent i reisesaker.

– Tallet på henvendelser er nå fire ganger så mange som på en normal dag, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, til NTB.

Strøm etter USAs innreisenekt

Spesielt etter at USAs president Donald Trump natt til torsdag innførte innreiseforbud for utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste to ukene, har henvendelsene strømmet på.

– Vi har bemannet opp, flytter ansatte internt i konsernet og intervjuer folk, men det er unntakstilstand nå, og kunder må påregne at det tar ekstra tid før de får svar, sier Handeland, som kommer med følgende oppfordring:

– Er det henvendelser som kan vente, som for eksempel i forbindelse med reiser langt fram i tid, så ber vi om at de venter. De kan også bruke nettsiden til å melde inn saker, og der står det også oppdatert informasjon.

– Vi ringes ned

Hos Gjensidige er situasjonen den samme som hos Europeiske.

– Vi ringes ned og klarer ikke å hjelpe alle kundene så raskt som vi ønsker, til tross for 70 prosent økt bemanning, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i en pressemelding.

Han ber folk vente med å kontakte forsikringsselskapet om reiser som ligger langt fram i tid, slik at de kan prioritere dem som har akutt behov for hjelp.

– Selv om du er bekymret for å reise, bør du vente med avbestilling til det foreligger et reiseråd fra myndighetene for det landet du skal reise til. Du kan ikke regne med å få refusjon fra reiseselskapet eller erstatning fra forsikringsselskapet hvis du avbestiller en reise kun fordi du selv er bekymret for å reise, sier Rysstad.

Ber kunder kontakte flyselskapet

Rysstad sier at de dekker avbestilling av USA-reiser hvis avreisen er 12. eller 13. mars, og at de ellers dekker tap som ikke dekkes av arrangør.

– Men du skal i første omgang kontakte flyselskapet eller reisearrangøren for refundering av reisen, sier Rysstad.

