Klimaaktivist Greta Thunberg organiserer inntil videre klimastreiken «Fridays for Future» på internett for å unngå at demonstranter samles.

Thunberg anmodet onsdag om at alle som følger klimakampen, må unngå å møtes i store masseprotester sett i lys av spredningen av koronaviruset.

Hun ga følgere av bevegelsen klar beskjed om at de må lytte til råd fra helsemyndigheter, som stanser ansamlinger av store folkemasser for å bremse virusets utbredelse.

– Vi unge er minst rammet av viruset, men det er svært viktig at vi handler i solidaritet med dem som er mest sårbare, og at vi handler i tråd med det som er best for vårt felles samfunn, skrev hun på Twitter.

– Klimakrisen og den økologiske krisen er de største krisene menneskeheten har møtt, men nå (avhengig av hvor du bor) må vi finne nye måter å skape bevissthet og jobbe for endring på en måte som ikke innebærer store folkemengder, skriver hun.

17-åringen oppfordrer nå aktivister til å delta i klimastreiken “#DigitalStrike for upcoming Fridays”. Deltakere kan legge ut bilde av seg selv på nettet med et skilt om at de klimastreiker.