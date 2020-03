annonse

Koronafrykten er nå påtagelig i hovedstaden. Mange hamstrer mat, og kaféer og spisesteder opplever nedgang i aktiviteten.

Frykten for koronaviruset har for alvor begynt å vise seg i Oslos gater. Kaféer og restauranter på Grünerløkka sentralt i hovedstaden er påfallende tomme, og matbutikkene er på sin side påfallende folksomme. Butikkhyllene virker uvanlig uttømte, og det hamstres mat og husholdningsartikler.

På Coop Extra i Thorvald Meyers gate er koronafrykten svært synlig. En del vanlige matvarer er utsolgte, eller er i ferd med å bli det. Det gjelder kjøttdeig, egg, brød og en del annet. Det er også uvanlig folksomt.

Hamstring

På spørsmål fra Resett om de ansatte opplever at folk hamstrer, svarer en ung kvinnelig ansatt ved navn Marie bekreftende.

– Hvordan merker dere at folk endrer adferd nå under koronautbruddet?

– Det er mye mer hamstring nå enn før. Folk kjøper mye mer av ting, som for eksempel hermetikk, antibac og toalettpapir. Nå er vi jo utsolgt for toalettpapir og antibac. Det er mange varer som vi vanligvis ikke er utsolgt for, som vi er utsolgt for nå, forteller Marie.

Hun forteller at de ansatte må sette sine ordinære oppgaver på vent, for å håndtere den store strømmen av kunder.

– Vi løper mye rundt. Nå er det kundetrafikken som er fokuset, så vi har ikke tid til de daglige oppgavene vi har som plan. Nå er det dette som er fokus, at alle får hjelp.

– Dere merker at folk er litt hysteriske og redde?

– Ja, de er det. Tallene øker jo fort. Jeg hørte at det var en person i Sverige som døde av koronaviruset, og når folk hører at det skjer i Skandinavia, så blir jo folk enda mer hysteriske, fastslår Marie, før hun skynder seg videre i arbeidet.

Bekymrede mennesker

På Grünerløkka ligger kaféer og barer tett i tett. Vanligvis er det folksomt i Thorvald Meyers gate, men torsdag ettermiddag er det merkbart tommere enn normalt. Flere mennesker haster imidlertid av gårde med velfylte handleposer, jumbopakker med toalettpapir og lignende husholdningsartikler.

Men korona er på alles lepper, blant de som er ute. Det snakkes lavmælt om å holde avstand til folk, og om regjeringens tiltak. Stemningen er alvorlig og trykket.

Kafépersonal merker nedgang

På kaféen Godt Brød, som ligger mellom Olaf Ryes plass og Birkelunden, er det vanligvis vanskelig å finne plass på en vanlig hverdag. Folk sitter gjerne med laptop og jobber herfra, og stedet er populært for kaffeslabberas. De er kjent på Løkka for sitt gode brød og gode bakervarer. Torsdag ettermiddag er det imidlertid stille i kaféen, noe som bekreftes av personalet.

– Folk er hjemme. Folk er ikke ute for å spise lunsj. Arbeidsdagslunsj er ikke det samme som vanlig. Folk går ikke ut for å spise, så vi opplever en liten nedgang, forteller Teresa, som er ekspeditrise og barista hos Godt Brød, til Resett.

– Vi fortsetter å selge brød og boller til folk som vil spise hjemme, så vi har fortsatt kunder her, legger hun til.

Teresa understreker igjen at kaféen likevel opplever en nedgang i pågangen.

– Vi ser en nedgang, men det har ikke vært en kjempenedgang.

– Vi ser en nedgang, men det har ikke vært en kjempenedgang.



Useriøsitet

Det er vanskelig å finne noen som vil snakke med Resett om koronafrykten, men Emeline (26) forteller oss at hun synes mange oppfører seg useriøst.

– Jeg vasker hendene mye oftere. Prøver å holde meg hjemme og følge rådene fra FHI. Jeg hamstrer litt, hvis jeg skulle bli værende hjemme alene, sier hun.

– Hvordan opplever du andres adferd?

– Noen er altfor useriøse, andre, også influencere, tar det seriøst og sprer informasjon, mener hun.

Også noen av de mange barene på Grünerløkka har luktet lunten, og holder nå stengt.

Hos Chair og Couch, to barer beliggende i Thorvald Meyers gate, er det helt mørkt. De opplyser også på Facebook at de nå vil holde stengt i to uker.