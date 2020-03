annonse

Mattilsynet frykter at koronasmitte kan redusere bemanningen på grensekontrollstasjonene. Nå ruster de opp for å hindre stans i import av mat.

Grenseveterinærens fysiske kontakt med omverdenen blir nå begrenset å skjerme dem best mulig fra eventuell koronasmitte, skriver fagbladet Matindustrien.

– Vi jobber med å få på plass et system som sikrer at en av oss alltid er på jobb for å foreta pliktige grensekontroller av mat og fôr, sier ansvarlig grenseveterinær Joachim R. Johnsen i Mattilsynets grensekontroll ved Oslo Havn.

Dersom bemanningen påvirkes av koronasmitte, vil import av mat fra tredjeland som krever grensekontroll, bli midlertidig stanset.

– Bemanningen ved grensekontrollstasjonene er ekstra sårbar. Vi kan ikke bare flytte veterinærer fra andre steder i Mattilsynet til grensekontrollstasjonene, sier avdelingssjef Anette Haugane i avdeling for grensekontroll og import i Mattilsynets region Stor-Oslo.

Haugane sier at de vurderer fortløpende tiltak for å sikre at bemanningen opprettholdes.

Koronaviruset gir usikkerhet i norsk sjømatindustri

Norsk sjømateksport har foreløpig ikke merket nevneverdig til koronakonsekvensene, men stansen i passasjertrafikken til USA vil påvirke eksporten.

Årsaken er at en stor andel av fersk sjømat transporteres med passasjerfly.

– Situasjonen er per nå uavklart og både norske eksportører, amerikanske importører og fraktselskapene jobber nå med å finne løsninger, sier Egil Ove Sundheim, Sjømatrådets fiskeriutsending til USA, i en pressemelding.

USA var Norges fjerde største sjømatmarked i 2019. I fjor eksporterte Norge 80.000 tonn sjømat til USA for totalt 6,7 milliarder kroner.