MDGs Une Bastholm mener KrF burde true med å gå ut av regjering for å presse Høyre til å gå med på å ta imot asylsøkere fra Moria-leiren.

– Jeg syns KrF har vært skuffende stille i det som akkurat nå er den største humanitære krisen i Europa, sier Bastholm til NTB.

Hun viser til Moira-leiren på den greske øya Lesvos, der det nå bor 19.000 asylsøkere. Leiren var opprinnelig ment å huse bare 3.000 mennesker.

MDGs standpunkt er at Norge bør ta imot minst 750 barn og sårbare personer fra leiren. Bastholm viser til at flere andre europeiske land allerede har varslet at de vil stille opp.

– Jeg mener dette burde være et spørsmål om være eller ikke være i regjering for KrF. Det handler om veldig sårbare barn og Norges solidariske ansvar i et land som Norge har et veldig nært forhold til, sier hun.

KrF er enig i budskapet om at Norge bør ta imot asylsøkere fra Moira.

– Regjeringen bør følge opp initiativet fra Tysklands forbundskansler om å hente til Norge barn som trenger akutt behandling eller er foreldreløse, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

Om det kan bli aktuelt for KrF å stille ultimatum i saken, sier han derimot ikke noe om.