Bare to land har flere koronasmittede per innbygger enn Norge.

Onsdag kveld var det ifølge VGs oversikt registrert 629 bekreftede tilfeller av koronavirus i Norge. Norge ligger dermed på ellevteplass på verdensbasis i antall smittede.

Men ser man på antall registrerte smittede per innbygger, kommer Norge vesentlig høyere på listen. Nivået ligger torsdag morgen på om lag 116 smittede per én million innbyggere.

Bare to land har per i dag en høyere smitteandel enn dette: Italia med 206 smittede per én million innbyggere, og Sør-Korea med 151 smittede per én million innbyggere.

Det høyeste antallet smittede finner man i Kina. Der var det onsdag registrert i alt 80.778 tilfeller av koronavirus.

Men med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker blir det kun 56 smittede per million.