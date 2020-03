annonse

– 2020 kan bli året som definerer hva det norske samfunnet er i stand til å håndtere i vår tid, hva politikerne våre er laget av og hva hver enkelt av oss klarer.

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er ikke fornøyd med hvordan norske myndigheter har håndtert coronasmitten. I et innlegg i Nationen skriver han at det «er vanskelig å overdrive dramatikken».

– I tillegg til realøkonomiske konsekvenser handler det også mye om psykologi – i det øyeblikket vi kollektivt går i krisemodus stopper mye av den økonomiske aktiviteten rett og slett opp. Jo lenger det varer, jo mer alvorlig blir konsekvensene over tid. Det hjelper lite med en normalisering om en, tre eller seks måneder om arbeidsplassen din er forvunnet i mellomtiden.

Borten Moe kommer med mild, men tydelig kritikk av hvordan norske myndigheter har reagert: For lite, for sent.

– Myndighetene blir nødt til å håndtere dette i tillegg til en allerede dramatisk smittesituasjon. I dag fremstår det som åpenbart at vi burde vært bedre forberedt og iverksatt tiltak raskere (…) Det er ingenting som er så kostbart som å vente med tiltak, verken menneskelig eller økonomisk.

Taiwan

Borten Moe retter oppmerksomheten mot Taiwan, som tross sine nære forbindelser til Kina har sluppet relativt billig unna coronaepidemien. Taiwan reagerte svært raskt og effektivt da nyhetene om en mystisk lungesykdom i Wuhan ble kjent.

I en artikkel i NBC News beskrives hvordan øynasjonen rett utenfor kysten av Kina, som besøkes av 2000 kinesiske turister hver dag, gjorde nytte av sin erfaring med SARS-epidemien i 2003. Resultatene har vært forbløffende gode: På tirsdag hadde Taiwan kun 47 kjente tilfeller av coronasmitte, ett dødsfall.

Av alle de landene som er rammet av coronaviruset er Taiwan minst rammet, med kun en smittet per 500.000 innbyggere.

Proaktive

Allerede 31. desember iverksatte Taiwan inspeksjoner av flypassasjerer fra Wuhan. Tidlig i januar fikk Taiwan tillatelse til å sende medisinske eksperter til Wuhan for å undersøke situasjonen, tross det dårlige forholdet mellom Taiwan og Kina.

Taiwan har tatt i bruk teknologiske løsninger, og iverksatte i alt 124 ulike tiltak for å begrense smitten. Allerede 26. januar stengte Taiwan alle flyankomster fra Wuhan, som det første landet i verden. Noen dager senere ble det slutt på alle flyankomster fra Kina.

Dette er mange uker før norske myndigheter plasserte kinesiske og italienske turister på et pasienthotell i Tromsø.

Samtidig stiller Taiwan krav til innbyggerne om at de følger rådene fra helsemyndighetene. De som sluntrer unna blir straffet med bøter opp mot 10.000 dollar. Det samme gjelder for de som ikke rapporterer symptomer.

I Norge kunne vi lese om nordmenn i karantene som brukte tiden på treningssenter og butikksentre, og da Holmenkollen ble stengt for publikum, arrangerte Oslo-folket fyllefest på eget initiativ.

Taiwan forbød eksport av viktig utstyr som ansiktsmasker, innførte rasjonering og sørget for at alle hadde råd til slike masker ved å sette prisen til ca 1,50 kroner. Soldater ble satt inn for å bidra til å opprettholde produksjonen av slike viktige produkter.

Skolebarn ble utstyrt med beskyttende plastvegger på pulten for å forhindre spredning. En massiv informasjonskampanje sørget for at befolkningen var godt informert og forsto alvoret.

Mer enn 95 prosent av foreldrene tar temperaturen på barna hver morgen, og rapporterer dette til skolene. Så og si samtlige større arbeidsplasser har iverksatt lignende tiltak.

Norske myndigheter har på sin side fått mye kritikk for å handle reaktivt. Senest denne uken ble det bestemt at Stavanger og Bergen stenger for cruiseanløp. Men vedtaket skjedde etter lokalt initiativ.

Torsdag 12. mars meldes det at myndighetene stenger norske skoler og barnehager. Nok en gang var lokale krefter først ute.

Allikevel avslutter Borten Moe sitt innlegg relativt optimistisk:

– Om man skal se noe positivt i situasjonen, må det være at få samfunn har bedre forutsetninger til å håndtere dette enn det norske. Vi har hatt til dels svært gode tider i Norge de siste 30 årene, nå kan en annen virkelighet innhente oss fortere enn vi har kunnet forestille oss.

– 2020 kan bli året som definerer hva det norske samfunnet er i stand til å håndtere i vår tid, hva politikerne våre er laget av og hva hver enkelt av oss klarer. Jeg er optimist – dette klarer vi.