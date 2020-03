annonse

annonse

VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, mener Trine Skei Grande felte seg selv. Det kan hun ha rett i, men som resten av de «anstendige» i MSM snakker hun forbi sannheten og på overflaten av psykologien.

For selv om det var provoserende for mange i partiet at lederkabalen ble diktert ovenfra og ned, med gulrotministerposter – gi labb og vent her til neste lederdebatt – til Raja og Rotevatn, så er dette berettiget harme som legger seg på toppen av normal menneskelig oppgitthet over andre autoritære og sviktende karaktertrekk hos Grande. Ikke minst karaktertrekk som nå er allment kjent, takket være Resett.

Selvsagt er åkerskandalen, som ingen nevner nå, det som gav henne en manglende plattform å stå på. Både personlig og som leder for et parti med store ego. Og de som er mest oppbrakt over maktmisbruk, er naturlig nok partimedlemmer lengst ned i systemet. De får ikke en ministerpost for å tie og smile på TV.

annonse

Les også: Venstre i kaos etter Grandes sorti

Rotevatn

At en 32 år gammel politiker (uten arbeidserfaring) nå er favoritt til å bli ny leder sier sitt om et parti med manglende tro på hva det nå måtte ha av rotfestede verdier. En så ung leder vil skape utrygghet.

Rotevatn fremstår ofte blasert og arrogant. Fliret hans er ikke diplomatisk som Støres «alvorsmine», eller liksom «tungt» som Moxnes’ sterke «anbefalinger» til Stortinget. Han blir i så fall en 32 år gammel leder uten virkelig livserfaring, for et parti som i beste fall har opp mot fire prosent av befolkningen bak seg. Sannsynligvis mindre.

annonse

Les også: Raja ber Venstre-folk gå i seg selv

Raja

Abid Raja ville ikke svare pressekorpset på om han ville bli leder. Ville ikke svare ordentlig på noe egentlig. Fyren er utdannet advokat. Men var det bare jeg som så at han boblet over av forventninger i det han bryskt sa at nok var nok til pressekorpset, før han gikk inn på det lukkede Venstremøtet? Det siste han sa, var egentlig bare milde variasjoner over temaet ingen kommentar, om og om igjen. Han passet på å takke Grande. Han har nok tilgitt henne at han måtte ut i posthum psykepermisjon på grunn av hennes ærlige uttalelser på en telefon som ikke var ment hørt av ham.

Elvestuen virker som det met solide lederemnet Venstre har. Og han har grunn til å føle seg forbigått. Tuppet ut av regjeringen for å gi plass til de unge, slik at de ikke selv skulle kuppe Trine. Jeg tror Raja og Rotevatn egentlig var glade for å vente til neste debatt, vente til etter valget i 2021 med å stille som lederkandidater. Både Raja og Rotevatn er mindre erfarne enn Grande, og denne regjeringen deler ikke akkurat ut gode kort på hånden for fremtiden. Bedre da å regjere litt i baksetet. Partiet virker desperat, vil unngå å krympe og forsvinne. Men samtidig er det ingen som våger å stå opp med en såkalt bærekraftig visjon. Altså et realistisk syn på tilværelsen.

Venstre er et putteparti med makt. Erna lar dem få mer enn de fortjener, hun må for lengst ha gitt opp drømmen om en borgerlig regjering i 2021. Blikket er vendt mot Merkel og verden. Synd for henne at viruskarantenen nok vil hindre flyvninger og bespisninger på 5-stjerners hoteller de neste månedene. De serverer ikke like god mat på Skype.

annonse

Les også: Twitter-venstre bekymret for leserveksten til Resett, diskuterer hvordan man kan lese avisen uten å generere «klikk»

Resett gjorde Trine handlingslammet

Trine Skei Grande ble uklar i sin kritikk etter at Resett publiserte skandalen om henne. Hun kritiserte vagt alternative medier, snakket om viktigheten av redaktørstyring og så videre. Hun kunne ikke, som Rotevatn, gi et sleskt smil og to små oppgitte skuldre på NRK til andre siden av panelet der Resetts utsendte sto i debatten med Solvang. For hun hadde allerede gjort seg selv til en for stor huggestabbe. Var politisk død i april 2018, men brukte nesten to år på å skjønne det.

Nå skal Grande motta rundt en million i året til valget i 2021, sitte på stortinget uten andre ambisjoner enn å bli ferdig med det. Det minner om en tilkallingsvakt som sitter på fest og drikker Munkholm, håper ingen ringer i timene hun er betalt for å være på vakt.