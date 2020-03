annonse

Driften og tilbudet i kollektivtrafikken i hovedstadsområdet vil gå som normalt, til tross for faren for koronasmitte.

Under utbruddet av det såkalte koronaviruset, covid-19, endrer mange organisasjoner sin praksis for å begrense risikoen for smitte. Dette gjelder først og fremst ved aktiviteter med nær kontakt mennesker imellom. Folkehelseinstituttet (FHI) har dessuten anbefalt at arrangementer med flere enn 500 mennesker blir avlyst.

Resett erfarer at reiseselskapet Ruter gjennomførte sedvanlige billettkontroller på Jernbanetorget i hjertet av Oslo onsdag ettermiddag. Det skal ha vært snakk om fem til seks personer som kontrollerte svært mange mennesker, kanskje flere hundre personer, ifølge en kilde.

Reiseselskapet Ruter utsteder billetter for kollektivreisende, og står for driften kollektivtransporten i hovedstadsregionen, som omfatter Oslo by og tettsted, samt store deler av pendleromlandet i region Viken.

Vil kontrollere som normalt

Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter forteller Resett at de kjører billettkontroller som normalt, men understreker at de vurderer ulike tiltak for å hindre smitte.

– Ja, inntil videre går billettkontrollene som normalt. Vi anbefaler alle å ha billetten klar, slik at kontrollene går raskt og smidig, sier Johansen.

Vurderer tiltak

– Hvordan vil dere ellers endre praksis for å hindre smitte?

– Vi ser nå på en rekke ulike tiltak for å hindre smitte. Alle tiltak vil ikke være like synlige for publikum. Vi må både sørge for at smitte ikke brer seg blant de reisende og til de ansatte som jobber med kollektivtrafikk. Samtidig må vi ha oversikt over tilbudet, og sørge for at vi har et godt kollektivtilbud i tiden fremover.

– Vi kommer med reiseråd til publikum. Vi trapper opp tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Det er helsemyndighetene som har faglig kompetanse på smittevern, og det er anbefalinger fra dem som vil styre mange av de tiltakene vi setter inn, fastslår Johansen.

Ordinær drift

Han presiserer også at den ordinære driften av kollektivtrafikken i hovedstadsregionen vil løpe som normalt.

– Ruter opprettholder driften og tilbudet i kollektivtrafikken på normalt nivå, og følger de retningslinjene helsemyndighetene til enhver tid gir. Vi har fortløpende kontakt med våre operatører, og har også vist til helsemyndighetenes råd og anbefalinger vedrørende smitte, bedyrer pressevakten.