Erna Solberg skal torsdag legge frem tiltakene for å få bukt med Coronakrisen, det er varslet blir dette de sterkeste preventive tiltakene i fredstid i Norge, altså etter andre verdenskrig.

«Vi er nødt til å trykke på en større knapp», sa hun tidligere torsdag.

– Scenarioer viser at flere vil dø som følge av Coronaviruset i Norge, sa hun til pressen.

– Vi står i en vanskelig tid for Norge og for verden, sa hun til pressekorpset som torsdag hadde møtt opp på Statsministerens kontor (SMK). Hun viste til at coronavirsuet sprer seg raskt og nå fører til frykt og redsel blant barn og voksne.

– Jeg forstår godt den frykten, sa hun og understreket at tiltakene som nå settes i gang blant annet handler om å beskytte gamle og syke som er ekstra utsatt for viruset.

Hun varslet at det fredag vil komme tiltak for næringslivet og understreket samtidig at det som nå kommer er inngripende tiltak.

– Tar vi hardt i nå, kan vi heller slippe opp senere.

Barnepass

Torsdag ble alle skoler og barnehager varslet stengt. Statsministeren understreker at de som har samfunnskritiske yrkesoppgaver, vil få et tilbud om barnepass.

Blant tiltakene varslet hun at sykedager med barn nå vil bli utvidet. Samtidig advarte hun mot å overlate barnepass til eldre, som er utsatt for smitte.

Forbys å reise

Blant regjeringens tiltak i koronasituasjonen er blant annet at alt helsepersonell forbys å reise til utlandet, ifølge TV 2s kilder. Personer som jobber i kritisk viktige samfunnsfunksjoner blir bedt om å gå på jobb, mens alle andre blir bedt om å holde seg hjemme, skriver kanalen ifølge NTB. – Tiltakene som settes i verk mot corona-smittet er de mest inngripende vi har hatt i fredstid, sier statsminister Erna Solberg (H).

En meter avstand

Ett av tiltakene statsminister Erna Solberg kommer med i dag, er at alle virksomheter skal kunne drives med minst en meter mellom menneskene, ifølge VG.

Pålegget gjelder ikke samfunnskritiske virksomheter som for eksempel helsesektoren, ifølge NTB

Dersom det ikke er mulig med en meters avstand, vil virksomheten kunne bli stengt, i henhold til smittevernloven.

Det ligger også sanksjonsmuligheter i lovverket dersom pålegget ikke følges.