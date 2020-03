annonse

«Til sammen er et dette et heksebrygg som er mer enn tilstrekkelig for å utløse krig, krise, død, arbeidsløshet og sosial nød.»

«Koronaviruset vil ikke drepe på langt nær så mange som spanskesyken, men tiltakene som ble iverksatt og frykten som spredde seg, er den samme. Beskyttelsesmasker, hamstring av mat, skolestengninger, forbud mot offentlige sammenkomster, et helsevesen som mangler ressurser og frykt for arbeidsløshet er nesten helt identisk», skriver tidligere sjefredaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen.

Han viser til at virusepidemien kommer på toppen av en rekke andre grunnleggende problemer, som epidemien og tiltakene mot den bidrar til å forsterke.

«Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse sa til Klassekampen i går at covid-19 kan være en svart svane som utløser en ny global økonomisk krise, basert på uholdbar gjeld i store deler av verden. Så kommer det dramatiske fallet i oljeprisen fordi Saudi-Arabia og Russland ikke har kommet til enighet om produksjonsbegrensende tiltak. I tillegg er det en fundamental klimakrise og en voksende flyktningkrise.

Stormaktskonfrontasjonen mellom USA, Kina og Russland er også økende, samtidig som vi ser et politisk oppbrudd i mange vestlige land som følge av økende forskjeller, velferdsstatlige sammenbrudd og framveksten av antielitære bevegelser. Til sammen er et dette et heksebrygg som er mer enn tilstrekkelig for å utløse krig, krise, død, arbeidsløshet og sosial nød.»

