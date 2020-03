annonse

Et økende antall lokale myndigheter vedtar nå å stenge sine havner for cruiseanløp.

Resett skrev 11. mars om Mímir Kristjánsson, som er lokalpolitiker for Rødt i Stavanger. Han mente det var håpløst å la millioner av cruisepassasjerer ankomme norske havner, og etterlyste nasjonale tiltak.

I USA vurderer myndighetene å legge ned forbud mot cruisetrafikken. Cruiseindustrien forventer dramatiske økonomiske konsekvenser som følge av coronaviruset, verdens største cruiseselskap Carnival frykter et inntektstap på 4,3 milliarder kroner.

Samme dag kom nyheten om at først Bergen, deretter Stavanger vedtok å nekte ilandstigning for alle cruisepassasjerer inntil videre. 12. mars melder Bodø havn at lokale politikere har vedtatt lignende tiltak. I vedtaket som er datert 11. mars står det blant annet:

«Passasjerer og mannskap på cruiseskip, hurtigruta og andre lignende skip som anløper Bodø havn har ikke anledning til å komme i land i Bodø kommune.»

Forbudet gjelder ikke for lasting/lossing av mat og provianter, og heller ikke for passasjerer som har Bodø som sluttdestinasjon. Bodø kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av tiltakene.

Det er viktig å merke seg at også Hurtigruta omfattes av forbudet mot ilandstigning. Hurtigruta har på egen hjemmeside en omfattende liste over tiltak som gjøres ombord for å forhindre smittespredning.

Lignende tiltak beskrives på hjemmesiden til Color Line, som har trafikk til Sverige, Danmark og Tyskland.

Tromsø havn avventer

Tromsø havn venter syv cruiseanløp i løpet av gjenstående dager i mars. Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse om tiltak rettet mot cruisetrafikken. I en e-post til Resett torsdag 12. mars kl. 15.34 skriver kommunikasjonssjef Anders Vaaja Aspaas:

«Det er helsemyndighetene, ikke havnen, som regulerer om personer får gå i land eller ikke, i henhold til smittevernloven.

På en pressekonferanse torsdag varslet Tromsø kommune ved ordfører og kommuneoverlege at det er snakk om å nekte cruisepassasjerer å gå i land også i Troms – det pågår et møte i Formannskapet akkurat nå hvor dette er til behandling. Tromsø Havn vil selvsagt forholde seg til det kommunen og helsemyndighetene kommer fram til.»

Utpå ettermiddagen 12. mars kom meldingen om at formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip som anløper Tromsø Havn, ikke har anledning til å komme i land i Tromsø kommune.

Resett har også kontaktet Geiranger havn, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser. Geiranger venter kun ett cruiseanløp i mars, men i april forventes 14 anløp.

Full sjekk av fly

Samtidig gjennomføres full sjekk av et fly som ankom Tromsø lufthavn fra München. iTromsø rapporterer:

«Når flyet ankom, ble det tatt imot av kommunens smitteteam. En person iført verneutstyr gikk opp til døren og møtte en person fra kabinpersonalet for å overlevere spørreskjemaer. Deretter ble passasjerene fraktet ut puljevis.»

