Kina sender nå medisinsk utstyr til Italia, der over 17.600 mennesker er smittet og 1.260 er døde av koronaviruset.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av virusepidemien. Siden torsdag er det påvist 2.000 nye smittetilfeller, og det totale antallet sto fredag kveld på 17.660.

Torsdag lå til sammen 1.153 mennesker på intensivavdelinger ved sykehusene i de hardest rammede regionene i Italia. Virusepidemien er fortsatt for det meste konsentrert i Nord-Italia, hovedsakelig i Lombardia-regionen.

31 tonn utstyr

Det italienske helsevesenet er under svært hardt press, men får nå hjelp fra Kina. Et kinesisk fly med medisinsk ekspertise og 31 tonn medisinsk utstyr landet i Roma natt til fredag. Yang Huichuan fra Kinas Røde Kors sier hjelpesendingen blant annet inneholder utstyr til intensivavdelingene ved mange av landets sykehus.

Kina, der virusutbruddet startet og som har hatt de aller fleste smittetilfellene og dødsfallene i verden, har klart å bremse smittespredningen. De kinesiske ekspertene som nå har kommet til Italia, har med seg kriseplaner og råd til italienske myndigheter.

– Italia sendte hjelp til Kina da epidemien var på sitt verste der, så vi er glade for å kunne gjengjelde hjelpen, sa Yang på en felles pressekonferanse med Italias utenriksminister Luigi Di Maio.

Hard kritikk mot Europa

Di Maio takket for hjelpen fra Kina og rettet samtidig kritikk mot Europa for mangel på hjelp. Italia er kraftig provosert over at andre europeiske land ikke har villet sende medisinsk utstyr til Italia.

I en kommentar til kritikken fra Di Maio sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at hun «tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre tilstrekkelig tilførsel av utstyr over hele Europa».