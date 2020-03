annonse

annonse

Sentral vitne nekter å samarbeide med den amerikanske statsadvokaten som etterforsker opprinnelsen bak overvåkningen av Trump-kampanjens angivelige Russland-tilkoblinger.

Daily Caller melder at den tidligere britiske spionen, Christopher Steele, ikke kommer til å samarbeide med statsadvokat John Durhams etterforskning om Trump-kampanjens angivelige Russland-tilkoblinger og konspirasjoner, i oppløpet til det amerikanske presidentvalget i 2016.

Den pågående etterforskningen ønsker å komme til bunns i opprinnelsen bak informasjonen som ledet til den rettslige godkjennelsen av FBI-overvåkningen av flere sentrale Trump-kampanje-medarbeidere og deres forhold til Russland.

annonse

Durhams etterforskningsteam tok kontakt med Steele sist fredag med ønske om å intervjue ham, men den tidligere MI6-offiseren nektet, fordi han mener at han ikke vil bli behandlet rettferdig.

Sentralt bevis

Christopher Steele var forfatteren av den nå beryktede «Steele-mappen», som ble brukt som et sentralt bevis for å oppnå de nødvendige godkjennelsene for at FBI kunne iverksette en overvåkning i sin tid. I dokumentet påstod Steele at Trump-kampanjen hadde «en godt utviklet samarbeidskonspirasjon» med Kreml for å influere det amerikanske presidentvalget i 2016.

Les også: Full krig i Washington D.C. over betydningen av rapport om Trump-overvåkning

annonse

Det gjenstår en rekke ubesvarte spørsmål om hvordan Steele samlet inn formasjonen i dokumentet, og hvor mange av beskyldningene mot Trump-medarbeidere som har vist seg å ikke være sanne.

Gjort sin plikt

Steele kom med kommentarene under et foredrag på Oxford University fredag, hvor han mente at han allerede hadde «gjort sin plikt» ved å samarbeide med den tidligere etterforskningen til den amerikanske inspektørgeneralen William Barr. Barr undersøkte det juridiske handlingsforløpet som ledet til godkjennelsen av FBI-overvåkningen i 2016 av Carter Page – en sentral person i Trumps presidentvalgkampanje – og fant hele 17 feil i prosessen.

Les også: Full krig i Washington D.C. over betydningen av rapport om Trump-overvåkning

Steele kritiserte Barrs etterforskning, som han skal ha samarbeidet med i «fire eller fem måneder». Steele påstår at han observerte noen «veldig dårlige egenskaper» i de amerikanske etterforskerne, og mente at noen av dem hadde «opptrådt uærlig».

annonse

Hemmelig

Lite er kjent om Durham etterforskning, men ifølge justisminister William Barr holder han på med en bred undersøkelse, som går forbi statlige amerikanske etterforsknings- og justisinstitusjoner.

– Durham ser ikke bare på FBI, men også andre byråer og private aktører, så det er en veldig bred etterforskning, sa Barr under et intervju 18. desember i fjor.

Så langt i etterforskningen skal Durham ha krevd innsyn i dokumenter relatert til den tidligere CIA-direktøren John Brennan. Michael Rogers, den tidligere direktøren til NSA, skal også ha samarbeidet med Durhams etterforskning.