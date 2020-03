annonse

Dann en samlingsregjering, Erna! Benytt anledningen til å gå av og redde stumpene av ditt ettermæle nå når Trine har trukket seg fra sin fremtredende plass i politikken.

Det er Venstres «klimapolitikk» som er eksponenten for misnøyen mot regjeringens politikk. Vi, ikke bare jeg, er av den oppfatning at regjeringen har ført en politikk frakoblet befolkningens forventninger og behov, men Norge skulle leke stormakt ute og verdens CO2-frelser hjemme!

Nå har du muligheten. En krise byr på like mange muligheter som utfordringer, men du må vite å gripe mulighetene.

Sett sammen en regjering av både politkere og fagpersoner. Lag en samlingsregjering av H, FrP, Sp og Ap, men gi ikke partiene mer enn høyst to statsråder hver. Fyll resten av departementene med fagfolk! Bruk for all del ikke politiske broilere som statssekretærer og «rådgivere»!

Se bare på verdien av den norske kronen så ser du hvor lite tillit dette inngir enten det er i Norge eller i utlandet! Og hold for all del tilbake alle utbetalingene som er bevilget til «kreti og pleti»! Vi trenger ikke statsråder som flotter seg på Norges bekostning, men statsråder som rydder opp i rotet, og «feienflotteriet» som har bygget seg opp de siste 30 år!

Benytter du deg ikke av denne anledning til å fordele ansvar og eventuell ros, vil kritikken bli tung å bære når dødstallene fra Corona-viruset begynner å tikke inn. Ja, for de kommer, men vi håper jo alle at de blir så få som mulig, helst ingen!

Spørsmålene som vil presse seg på vil være om hvorfor intet ble gjort inntil for en knapp uke siden! Det var mange som varslet om denne kommende krisen, ikke minst i Resett. Alt 29. januar påpekte jeg behovet for kontroll på flyplassene i et menings innlegg i Resett, og Resett selv fulgte opp samme dag med en NTB melding om «WHO: Hele verden må handle mot Wuhan.viruset»!

Det skulle likevel gå en hel måned før vi fikk de første tiltak satt i verk. Det er ikke annet enn for dårlig, Erna! Og, kritikken fra Støre kommer nå. Han har i det minste vært helseminister, og kjenner godt det departementet!

Det beste du nå kan gjøre er å invitere dem inn i regjeringen. Vi har nesten en krigslignende situasjon så tiden er moden for nytenkning!

Men, jeg er redd det blir mye ved det samme og pengene vil da fortsette å strømme ut av Norge slik at kronen vil fortsette å svekke seg. Vi vil få en inflasjon, med stagnasjon (stagflasjon), i Norge, som vil skape harde levekår for arbeidsløse og lavinntektsgrupper. Risikerer du virkelig dette scenario Erna? Tenk på hvordan Koht ble sett på etter den andre verdenskrig!

