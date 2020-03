annonse

annonse

Egmont Publishing leverte et resultat før skatt på 96,5 millioner for 2019. Resultatet er tilfredsstillende i et år med nedgang i printmarkedet, betydelige investeringer i nye satsningsområder og økte kostnader til omstilling.

– Det er vanskelig å sammenligne resultatene med 2018, der vi gjennomførte salget av de deleide selskapene Nettavisen og MyKid med betydelige engangsinntekter, og fremdeles hadde utgivelsen av Pondus og LUNCH, sier administrerende direktør Nina Vesterby, etter sitt første år som toppsjef for Egmont Publishing.

Endringer mot digital fremtid

annonse

Hun forteller at 2019 har vært et omstillingsår for Egmont Publishing, der det er gjort mange endringer for å møte den digitale hverdagen, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Vårt løssalg- og annonsesalg har hatt en utvikling som er i tråd med det generelle markedsbildet, mens abonnementsporteføljen vår gjorde det bra i 2019 og hadde en nedgang på kun 2,7 prosent.

– Etter at vi mistet Pondus og LUNCH har Kids lansert nye satsinger som oppveier noe for dette tapet og det er vi fornøyd med. Selv med nedgang i omsetning og driftsresultat har vi fortsatt god lønnsomhet og økonomisk handlingsrom for å satse, sier Vesterby og fortsetter:

– I 2019 har vi ansatt mange nye medarbeidere i vår Transformasjonsavdeling og innen influencer-satsning Egmont People.

annonse

Ambisiøse mål

I oktober 2019 presenterte Egmont Publishing sin nye strategi, og hvordan selskapet skal lykkes med å skape fremtidens medievirksomhet.

– Vi har lagt ambisiøse mål frem mot 2022. Gjennom å satse på våre merkevarer skal vi styrke vår posisjon som markedsleder innen print. Vi skal også videreutvikle og skape nye digitale forretningsmodeller bla. gjennom satsing på nisjer og brukerbetaling.

– Totalt skal dette doble våre digitale inntekter. I tillegg har vi hentet inn kompetanse for å vurdere mulighetene i helt nye vekstområder, der vi kan være en god eier og akselerator, slik vi er en god eier av Sempro og også MarkedsPartner, som vil kjøpte oss inn i 2019, sier Vesterby.

Ansetter nye

annonse

Influencer-satsingen Egmont People har på kort tid etablert en sterk markedsposisjon og har i en ny offensiv ansatt syv nye medarbeidere.

– People har gjort en utrolig reise og gått fra 0 til 70 millioner i omsetning på få år. Vår ambisjon er å være markedsleder, og vi har satt ambisiøse vekstmål også for 2020. Dette skal vi nå ved å teste ut nye formater​, kanaler og profiler, og lykkes med å knytte til oss de beste hodene i bransjen, sier Vesterby.

– 2020 blir et spennende år for Egmont Publishing. Vi går naturligvis en del usikkerhet i møte gitt situasjonen vi alle er i og markedet er også krevende. Men vi er godt rustet med våre dyktige medarbeidere og sterke merkevarer slik at vi mener Egmont Publishing har alt som kreves for å lykkes i årene fremover, avslutter Vesterby.

Fakta Egmont Publishing AS

Egmont Publishing i Norge består av de to juridiske selskapene Egmont Publishing AS og Egmont Kids Media Nordic AS, samt datterselskapene Fagmedia AS og Sempro AS.

Egmont Publishing AS i Norge omsatte i 2019 for 809 MNOK. Resultat før skatt ble 64 MNOK. Det er 48 MNOK ned fra 2018.

For Egmont Kids Media Nordic AS ble resultat før skatt 33 MNOK av en omsetning på 300 MNOK. Det er en resultatnedgang på 21 MNOK målt mot 2018.

Egmonts samlede omsetning for 2019 var 16,6 mia NOK med et resultat på 790 millioner NOK.

annonse

NOTE: Deleide selskap ikke inkludert, intern omsetning mellom selskapene eliminert