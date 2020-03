annonse

annonse

Justisminister Monica Mæland (H) opplyste på en pressekonferanse fredag at mulla Krekar kommer til å bli utlevert til Italia.

Mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble vedtatt utlevert til Italia 12. februar. Der ble han i fjor sommer dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror.

Krekars advokat, Brynjar Meling, sendte klage på vedtaket 4. mars. Etter at klagen ikke ble tatt til følge av Kongen i statsråd fredag, er vedtaket endelig.

annonse

– Dermed er det endelig vedtatt at Ahmad skal utleveres til Italia. Et endelig utleveringsvedtak skal i utgangspunktet effektueres så raskt som mulig. Det er på vanlig måte norsk og italiensk politi som sørger for at utleveringsvedtaket iverksettes, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Av hensyn til situasjonen i Italia, vil norske og italienske myndigheter avvente effektueringen. Effektueringen vil skje så raskt det lar seg gjøre.

Mulla Krekar er i første omgang varetektsfengslet fram til 25. mars.

– Utleveringsloven åpner opp for å holde den etterlyste varetektsfengslet i fire uker etter at utleveringsvedtaket ble endelig, og i særlige tilfeller kan retten forlenge fengslingsperioden, står det i pressemeldingen.

annonse

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har varslet at han vil bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.