– Vi vil ha fokus på dette sammen med flyselskap og andre samarbeidspartnere på flyplassen fremover, svarer Bergen lufthavn Flesland.

En Resett-leser rapporterer at det i 16-tiden torsdag var lange køer ved sikkerhetskontrollen på Flesland lufthavn i Bergen. Folk stod tett i tett.

Ved ombordstigning i Norwegians fly stod folk som sild i tønne.

– Personale på gate skyldte på Avinor og tok intet ansvar da jeg spurte om de ikke skulle gjøre noen smittetiltak med tanke på køen. Inne var flyet nesten fullt og ikke nesten tomt, slik media har meldt at mange fly er. Det hele fremstår med meget høy risiko mtp. smitte der selv enkle tiltak som å sørge for avstand i køen ikke er gjort.

Ifølge leseren var det eneste smittetiltaket meget sporadisk tørking av innsjekkingsskjermer), en godt skjult manuell sprit dispenser etter sikkerhetskontrollen og noen små plakater, som nok få passasjerer merker seg.

– Det er svært vanskelig å skjønne at man skal klare å stoppe smitten om smitteverndugnadsånden er på dette nivået.

– Det fremstår som at hverken Avinor eller Norwegian ønsker å være med på regjeringens dugnad, sier leseren.

Helge Eidsnes er lufthavnidrektør på Bergen Lufthavn Flesland. Han sier de følger alle tiltak og råd fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Bergen Kommune.

– I tillegg til ekstra vasking i terminalene, flere muligheter for håndvask og informasjon om håndhygiene til ansatte og passasjerer har vi tett samarbeid med lokale helsemyndigheter om beredskap, registrering av passasjerer fra utlandet og legger til rette for at kommunen kan utføre smittevern-arbeid på flyplassen, sier Eidsnes i en uttalelse til Resett.

– Informasjon fra helsemyndighetene er i dag tilgjengelig over alt! I tillegg informerer Avinor på nettsider, skjermer og plakater. Vi har alle et ansvar for å følge rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi opplever at folk både er informert og tar hensyn.

Han viser til at regjeringen torsdag kom med nye retningslinjen for å holde større avstand mellom folk.

– Det er klart at dette kan by på utfordringer når man skal ut og fly. Vi vil ha fokus på dette sammen med flyselskap og andre samarbeidspartnere på flyplassen fremover.

– Etter hvert som tiltakene endres er vi i tett dialog med helsemyndighetene og tilpasser driften til krav og råd slik at vi bidrar til å redusere smittefaren.

Norwegian har så langt ikke besvart Resetts henvendelse om saken.