Så fort vaksinen er utviklet, vil det ta minst 90 dager å fullføre reguleringsprosessen og potensielt lenger for å komme inn på markedet.

Haaretz melder at forskere ved «Israels institutt for biologisk forskning» forventes å kunngjøre at de har fullført utviklingen av en vaksine mot coronaviruset i løpet av de kommende dagene.

Ifølge kilder fra det israelske helsedepartementet har forskerne nylig hatt et betydelig gjennombrudd når det kommer til å forstå den biologiske mekanismen og egenskapene til viruset, inkludert bedre diagnostisk evne, produksjon av antistoffer for de som allerede har viruset og utvikling av en vaksine.

Utviklingsprosessen krever en serie tester og eksperimenter som kan vare mange måneder før vaksinasjonen anses som effektiv og sikker å bruke.

Fremskyndet

Normalt vil en lang prosess med prekliniske tester på dyr være den neste fasen, etterfulgt av kliniske tester. Denne perioden gir mulighet for en fullstendig karakterisering av bivirkninger og en bedre forståelse av hvordan forskjellige populasjoner påvirkes.

Likevel kan den globale nødsituasjonen over coronavirus-pandemien akselerere denne prosessen for å vaksinere de menneskene som er mest utsatt for viruset raskest mulig.

Utviklingen av en effektiv vaksine vil kunne avslutte den globale krisen forårsaket av viruset. Den vil også beskytte verdens befolkning mot et mer alvorlig utbrudd neste år, slik noen forutsier at kan skje.

Forsvarsdepartementet

Det israelske forsvarsdepartementet nekter derimot at noe gjennombrudd i utviklingen av en potensiell coronavirus-vaksine har funnet sted:

– Det har ikke vært noe gjennombrudd i det biologiske instituttets forsøk på å utvikle en vaksine mot koronaviruset eller å utvikle testsett. Instituttets arbeid utføres i henhold til en ryddig arbeidsplan og det vil ta tid. Hvis og når det vil være noe å rapportere, vil det bli gjort på en ordnet måte, heter det i en uttalelse.

