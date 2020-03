annonse

annonse

Krekar-forsvarer Brynjar Meling mener mulla Krekar ikke kan utleveres til Italia på grunn av fare for å bli coronasmittet.

I februar bestemte debartementet at Krekar kan utleveres til Italia. Najmuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar) ble i fjor dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i samme land.

Ifølge tiltalen ledet han et nettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til IS.

annonse

Men ettersom coronaviruset har herjet i Italia, frykter advokat Brynjar Meling for at hans klient blir alvorlig syk om han reiser til landet.

– Selv ikke mulla Krekar skal risikere å bli sendt ut til et sted hvor andre mennesker blir frarådet å oppholde seg. Det er helt åpenbart at mulla Krekars har det samme vern mot å bli utsatt for smitte som enhver annen borger, uttalte Meling til NRK.

Utspillet får Jon Helgeim til å reagere. Frp-politikeren minner Meling på at Krekar skal i fengsel, og ikke på ferie.

– Nice try Brynjar Meling! Men det er unødvendige reiser som er frarådet, ikke helt nødvendig fengselsstraff for terrorister. Smittefaren blir nok minimal, han skal ikke på ferie og kommer til å holde seg borte fra store folkemengder. De har sikkert muligheter for isolat også. God tur!

annonse

Nice try @BNMeling! Men det er unødvendige reiser som er frarådet, ikke helt nødvendig fengselsstraff for terrorister. Smittefaren blir nok minimal, han skal ikke på ferie og kommer til å holde seg borte fra store folkemengder. De har sikkert muligheter for isolat også. God tur! pic.twitter.com/VIzsyaa7eI — Jon Helgheim (@HelgheimJon) March 10, 2020

Twitter-meldingen fra Helgheim provoserte Melding.

I et nytt svar påstår advokaten at Frp-politikeren ikke har satt seg inn i saken.

– Du røper kun følgende Helgheim. 1. Du har ikke satt deg inn i saken til mulla Krekar. 2. Du bryr deg ikke om Norges forpliktelser etter EMK art 3, 6 of 8. 3. 3. Du har ikke satt deg inn i problemstillingene med Viruset knyttet til italienske fengsler.

– Dette er svakt Meling! EMK art 3 handler om tortur og umenneskelig straff. Art. 6 om rettferdig dom. Ingenting av dette er relevant for soning i et land med korona og artikkel 8.3 finnes ikke. Krekar er en dømt terrorist og vårt viktigste ansvar er å beskytte samfunnet mot han, svarte Helgheim.

annonse

Dette er svakt Meling! EMK art 3 handler om tortur og umenneskelig straff. Art. 6 om rettferdig dom. Ingenting av dette er relevant for soning i et land med korona og artikkel 8.3 finnes ikke.

Krekar er en dømt terrorist og vårt viktigste ansvar er å beskytte samfunnet mot han. — Jon Helgheim (@HelgheimJon) March 10, 2020

UD advarer

Italia har hatt flere tusen tilfeller av personer som er blitt smittet av coronaviruset, noe som har gjort at myndighetene har svart med å avlyse en rekke store idrettsarrangement i landet.

Det norske utenriksdepartementet har advart nordmenn å reise til Nord-Italia, hvor viruset har vært mest utbredt.

På deres egne nettsider fraråder de reiser til regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto.