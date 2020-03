annonse

Ruter vil for nå stanse sine billettkontroller. Selskapet vil prioritere andre oppgaver, grunnet risiko for spreding av det svært smittsomme koronaviruset.

Torsdag kveld rapporterte Resett at Ruter ikke ville stanse sine billettkontroller, til tross for smittefare blant reisende i kollektivtrafikken i Osloregionen. Det er viktig å merke seg at Ruters kommentarer i den forbindelse ble avgitt onsdag ettermiddag. Ting endrer seg imidlertid raskt, og det som formidles i denne artikkelen var ikke representativt for Ruters holdning torsdag kveld.

Av smittevernsmessige årsaker har reiseselskapet, som drifter kollektivtransporten i hovedstadsområdet, besluttet å prioritere andre oppgaver fremfor billettkontroller.

Beredskap

Dette opplyser pressevakt Øystein Dahl Johansen overfor Resett.

– Status per nå er at de som reiser kollektivt ikke vil møte billettkontrollører, som nå utfører andre oppgaver. Vi prioriterer smittevern og å opprettholde kollektivtrafikken. Kundene skal ikke, gitt den situasjonen vi står i, med fokus på smittereduksjon og høy beredskap, oppleve at vi opprettholder noe som representerer kilde til smitte, understreker han.

Vil holde kollektivtrafikken i gang

– Hovedprioriteten nå er å begrense smitte og holde kollektivtrafikken i gang, legger Johansen til.

Kollektivtrafikken i Osloregionen, som hovedsakelig Ruter råder over, omfatter t-bane, buss, trikk, båter og lokale pendlertog.