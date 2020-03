annonse

Mens nordmenn flest gjør alt de kan for å unngå å bli smittet, lo Erna Solberg da hun glemte sin egen oppfordring om å ikke håndhilse.

Helseminister Bent Høie hadde torsdag en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog. Der opplyste de det norske folk om de strengeste inngrepene fra norske myndigheter i fredstid.

I Norge, og resten av verden, har WHO og lignende helseorganisasjoner oppfordret til å ikke håndhilse. Det har også statsminister Erna Solberg, som i forrige uke «fothilset» på deltakere under årskonferansen til Norsk Olje og Gass.

Ifølge Stavanger Aftenblad var det «mye latter» som følge av den nye hilsemetoden.

Latteren satt løst

Latter ble det også torsdag da helsemyndighetene og regjeringen holdt pressekonferanse om coronaviruset.

Mens panikken har bredt seg rundt hele landet, og som har ført til at alle skoler og barnehager nå er stengt, var det smil og latter da Erna Solberg glemte sin egen oppfordring om å håndhilse.

Solberg strakte ut en hånd etter pressekonferansen til Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg. Stoltenberg, som er en av de øverste lederne til norske helsemyndigheter, strakte utrolig nok ut hånden for å hilse på Erna Solberg.

I videoen under minner helseminister Bent Høie de to kvinnene på at man ikke må håndhilse.

– Klovner

Erna Solberg reagerte med smil og latter og slo seg selv på baken etter fadesen. Også FHI-direktør Stoltenberg smilte og lo. Latteren kom få minutter etter at Solberg uttalte til det norske folk at flere kom til å dø i Norge som følge av coronaviruset.

– Scenarioer viser at flere vil dø som følge av Coronaviruset i Norge, sa hun.

I Norge har man gjort det forbudt å avholde store idrettsarrangement og folkemøter. Dette kan føre til at flere norske bedrifter går konkurs om tiltakene vedvarer.

Videoen er også delt på sosiale medier. Mange har reagert negativt på at de som styrer Norge smiler og ler etter at mange i Norge har fått panikk.

– For en gjeng med klovner, skriver en person på Facebook.