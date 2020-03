annonse

annonse

MDG er kritiske til at regjeringen vil fjerne flypassasjeravgiften som en del av de økonomiske koronatiltakene.

– Vi er enig i at en må sørge for at flyselskapene ikke går konkurs, men å fjerne flypassasjeravgiften over så lang tid er risikabelt. Det er ikke nå vi vil at det skal bli billigere å fly, verken for koronakrisen eller klimakrisen, sier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG.

Det ville vært naturlig heller å redusere momsen med tilbakevirkende kraft, mener Bastholm.

annonse

– Det hjelper selskapene uten å invitere til mer flyreiser, sier hun.

Hun er også kritisk til at det foreslås kutt i formuesskatten.

– Det er en ideologisk kjepphest for regjeringen, mer enn et krisetiltak. Nå gjelder det å redde det brede næringslivet som drev smått og med knappe marginer, og blir ekstra hardt rammet.

Hun mener at mange nå risikerer å måtte gå fra hus og hjem.

annonse

– Å slippe formuesskatt på en formue de ikke har, hjelper ikke disse, sier hun.

Momsen til reiseliv, kollektivtransport og kulturen burde dessuten blitt satt ned, mener Bastholm.