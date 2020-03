annonse

annonse

I et facebookinnlegg fredag morgen ber næringsminister Iselin Nybø folk slutte å hamstre mat i butikkene. Hun maner til solidaritet for de svakeste i samfunnet.

I Facebook-innlegget viser hun fram sitt eget kjøleskap og skriver at det ikke er noen fare for at butikkene skal gå tomme for mat.

– Det jobbes fortløpende med å fylle opp butikkhyllene, der det tidvis har vært tomt. Folk trenger ikke å bli bekymret over noen tomme butikkhyller, og jeg vil oppfordre alle til å handle som vanlig. Det er nok mat til alle, skriver næringsminister Iselin Nybø (V), som er ansvarlig for matvareforsyningen, i en epost til NTB.

annonse

Nybø er selv i karantene etter en reise med kongefamilien i Jordan i begynnelsen av mars.

Hun oppfordrer til å vise solidaritet med dem som ikke har muligheten til å handle midt på dagen og i store kvanta.

– Fortsetter vi å hamstre, kan dette gå utover de svakeste i samfunnet. Hvis alle handler som vanlig, går dette veldig bra, sier Nybø,

Hun minner også om at lange køer kan føre til uheldig smittespredning.

annonse

Flere butikker meldte torsdag om hamstring av varer. Det førte blant annet til at de tre store dagligvaregigantene Rema 1000, Norgesgruppen og Coop gikk ut med en felles oppfordring til kundene.

«Hamstring er unødvendig og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle», skrev de i oppfordringen torsdag.