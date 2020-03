annonse

annonse

Regjeringen informerer om tiltakene for å begrense krisen i økonomien på en pressekonferanse klokka 12.30.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil være til stede på pressekonferansen. Tiltakene de legger fram, skal motvirke de økonomiske utfordringene som korona-pandemien skaper.

Det er blant annet ventet endringer i permitteringsreglene og i skatteordninger for å redusere byrden for bedriftene.

annonse

Koronasmitten har ført til kraftig fall på børsene internasjonalt og i Norge og rammet reiseliv- og luftfart kraftig. Torsdag ble det innført strenge tiltak for å begrense reising og møter mellom folk. Dette er det mest dramatiske grepene som er innført i Norge i fredstid, påpekte Solberg.

Statsministerens kontor ber mediene begrense oppmøtet av journalister og fotografer på pressekonferansen for å redusere smittefaren.

Regjeringen lemper på kapitalkrav til bankene

Finansdepartementet besluttet fredag å sette ned kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

annonse

Kravet om en slik buffer handler kort sagt om at bankene skal ha reserver i bakhånd for dårligere tider.

Finansdepartementet etterkom med sin beslutning fredag en anbefaling fra Norges Bank.

– Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang, heter det fra departementet.

Solberg: Dropp påskeferien i utlandet

Statsminister Erna Solberg håper kriseperioden hvor samfunnet stenges ned blir kort, men oppfordrer folk til å droppe påskeferien i utlandet.

annonse

– Selv om disse tiltakene bare varer til 27. mars, så er det godt mulig at karantenebestemmelsene for å komme tilbake gjelder, og da blir du sittende fast i en ganske lang karantene etterpå, sier Solberg (H) til VG.

Om oppfordringen også gjelder for sommerferien, kan hun ikke si noe om ennå.

– Det er vanskelig å si noe om sommerferien nå, men de fleste av dem som har bestilt påskeferie nå, må nok innstille seg på at den kan bli vanskelig å gjennomføre hvis du skal reise ut av Norge, sier hun.