Svensk politi ser en ny trend, der barn blir utsatt for alvorlig vold, som følge av å opptre som ærendegutter for eldre kriminelle, melder SvD.

Tidligere denne uken ble en 14 år gammel gutt skadet i Stockholm-forstaden Kärrtorp, da han ble skutt flere ganger.

Svensk påtalemyndighet har bedt om at tre menn i alderen 18-22 år, som er pågrepet i i sakens anledning mistenkt for drapsforsøk på 14-åringen, varetektsfengsles.

Politiet i Stockholm advarer om at det for tiden er en eskalering i kriminelle miljøer.

– Vi er bekymret for at det er ærendegutter som utfører narkotikaavtaler for eldre kriminelle. De går inn i disse miljøene og deres konflikter, sa Susanne Wikland, leder for den alvorlige kriminalitetsavdelingen i politiområdet Syd, til Svenska Dagbladet.

Bomber og skyting

Det har skapt mye uro i Sverige, at det er hyppige skyteepisoder på åpen gate og bombeangrep. Også mot politiet har det vært bombeangrep gjentatte ganger, kun med materielle skader.

Gjengene kriger om territorier, og dette har eskalert de siste to årene med skyting på høylys dag i gatebildet.

Utenforstående er truffet av skudd, og bygninger er sprengt i stykker med store skader, der gjengene i vanlige boligområder har vært ute etter å skade og skremme hverandre med bomber.

Samtaler politiet har ført med gjengmedlemmer, for å få bort skytingen fra gatene, har bare delvis ført fram, og volden fortsetter som før.

I løpet av 2019 har det vært over 100 bombeangrep i Sverige. Det er en dobling fra året før.

Den svenske kriminologen Amir Rostamii sier til DN at bombeangrepene i Sverige savner europeisk sidestykke, og at man må til krigssoner for å finne noe lignende.

Fornedring mot ofrene

En ny trend, som har sjokkert mange og som er voksende, er det man i Sverige beskriver som «svenskehatet», der ungdommer med innvandrerbakgrunn går til angrep på hvite svensker og bruker rå vold mot ofrene, raner og fornedrer ofrene med rasistisk islett.

Deler av svensk presse har omtalt den nye trenden, og redaktøren i avisen Dagens Industri, Peter Magnus Nilsson, skriver blant annet i sin lederspalte:

– Eksperter snakker om en hittil aldri opplevd råhet hos ranerne. Ranene handler ikke bare om økonomisk gevinst, men mer om å ydmyke offeret. Det er tydelige elementer av rasistiske hatforbrytelser mot «svensker».

– Ranet har veldig store konsekvenser fordi ofrene er så traumatiserte. Foreldre vitner om manglende skole, frykt for å bevege seg utendørs, langvarig søvnløshet og psykiske problemer.