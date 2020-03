annonse

Spanias statsminister Pedro Sánchez erklærer to ukers unntakstilstand for å hanskes med koronaviruset.

Sánchez gjør det klart at myndighetene vil mobilisere alle ressurser, inkludert de militære for å forsøke å bremse utbruddet.

Han la til at det ikke er umulig at det kan være 10.000 smittetilfeller allerede neste uke. Hittil er det registrert over 3.000 tilfeller og 84 dødsfall.

Spania har allerede isolert fire kommuner i Catalonia fra resten av landet i to uker. Over 70.000 innbyggere i de fire småbyene litt nord for Barcelona har forbud mot å forlate områdene.