– Vårt mål er å bidra til at alle som har kritiske samfunnsfunksjoner kommer seg trygt til og fra arbeid, med minimal kontakt med andre mennesker, heter det fra Oslo Taxi.

Tidligere i uka har Norges Taxiforbund (NT) sagt at de ikke vil at drosjer skal kjøre pasienter som er smittet av coronaviruset. Det slutter Oslo Taxi seg til.

En akutt sak kom opp sist mandag, da det ble bestilt en pasientreise til en smittet person i Trøndelag, skriver Norges Taxiforbund i en pressemelding.

NT fryktet at drosjen og sjåføren selv vil kunne bli smittebærer eller bli satt i karantene.

Pasientreisen ble påstartet, og etter kort tid kansellert. Det ble ikke utført nye turer i denne bilen etter at turen med kvinnen ble stanset.

Hold avstand, bruk gjerne tæpp eller vipps

Oslo Taxi kjører som normalt. Alle Oslo Taxi sine sjåfører er informerte om råd for hindring av smittespredning og god hygiene i bilene.

– Vi ber både kunder og helsevesenet respekterer at løyvehaverne er selvstendig næringsdrivende som må ta ansvar for egen helse og at det ikke blir bestilt drosjer til pasienter med mistanke om eller påvist coronasmitte, skriver Oslo Taxi en pressemelding.

For å sikre en trygg reise for alle, ønsker Oslo Taxi at kundene følger følgende rutiner, når de setter seg inn i drosjen:

