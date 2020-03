annonse

Dagbladets Marie Simonsen blir latterliggjort i sitt eget kommentarfelt etter Trump-angrep.

President Donald Trump kunngjorde i en tale til nasjonen denne uken at alle reiser fra Europa til USA blir forbudt i 30 dager som følge av coronautbruddet. Presidenten sa at innreiseforbudet vil gjelde fra midnatt natt til fredag.

– Vi gjorde et livreddende tiltak overfor Kina tidligere. Nå må gjøre det samme med Europa, sa Trump med henvisning til reiserestriksjonen mellom Kina og USA.

Forbudet gjelder de som har vært fysisk til stede i ett av de 26 landene i Schengen i 14 dager før innreise til USA.

I går ble det kjent at også Danmark stenger grensene.

– Alle turister og utlendinger som ikke kan bevise at de har et formål i Danmark, får ikke lov å komme inn i Danmark, sa statsminister Mette Frederiksen da hun kunngjorde grensestengningen fredag.

– Amatørskap

En av Dagbladets største profiler, Marie Simonsen, mener imidlertid det er «amatørskap» av USAs president å stenge flytrafikken fra Europa.

Grunnen til Trump-misnøyen er fordi presidenten ikke varslet EU om flystansen.

– Trump besluttet reiseforbud fra Europa uten å snakke med EU. Nå slenger han ut på en pressekonferanse at han kanskje vurderer å inkludere UK i forbudet. Snakk om amatørskap som skaper uro og panikk, skriver hun på Twitter.

Trump besluttet reiseforbud fra Europa uten å snakke med EU. Nå slenger han ut på en pressekonferanse at han kanskje vurderer å inkludere UK i forbudet. Snakk om amatørskap som skaper uro og panikk. — Marie Simonsen (@mariesimonsen) March 13, 2020

I kommentarfeltet til Simonsen er det mange som ler av Dagbladet-profilen. Til og de som er Trump-motstandere rister på hodet.

– Han er en tosk. Men han er USAs president. Og til syvende og sist har han ansvar for befolkningen i USA. Hvorfor i svarteste helvete må han snakke med EU?, skriver en person.

– Hvorfor skulle han konferere med EU om dette? Han mener og tror at isolasjon fra resten av verden gir den beste beskyttelse av sitt folk og sitt land.

Det er kommet flere titalls kommentarer og nesten alle refser Simonsen.

– Du eier ikke skam, håper du mister internett imens du er i karantene, raser en person.

Du eier ikke skam, håper du mister internett imens du er i karantene. — DagAndre Sammensurium (@DagAndre5) March 13, 2020

– Gamle hvite menn

Dagbladet-profilen har vært en sterk motstander av USAs president de siste årene. Hun har også vært negativ til sosialisten Bernie Sanders og den mer moderate Joe Biden, som nå kjemper om å bli Trumps utfordrer i presidentvalget senere i år.

I et Twitter-melding i fjor var hun sint fordi Biden og Sanders var de største favorittene, fordi de var «gamle» og hvite i huden.

– Et rekordstort antall kvinner og minoriteter har meldt seg på i presidentvalget 2020 for demokratene. Gjett hvem som er favoritter? To hvite menn over 70. Og så lurer de på hvorfor Trump ble president i USA.

Også denne uttalelsen ble møtt med kritikk i kommentarfeltet, men en av de som var enig med Simonsen var TV 2s Fredrik Græsvik, som mente det var på tide med en kvinnelig president.

– Det er på overtid med en kvinne. Akkurat nå har jeg tro på at Harris vil klare det og ta med seg Beto på laget, skrev Græsvik.

– Enig, det laget hadde vært sterkt. Jeg skjønner ikke at Sanders måles så høyt. Men amerikanere elsker åpenbart gamle hvite menn, svarte Simonsen.

Dessverre for de to mediepersonlighetene droppet både Harris og Beto ut av valget i fjor. Begge har støttet Joe Biden som presidentutfordrer.

Det er på overtid med en kvinne. Akkurat nå har jeg tro på at Harris vil klare det og ta med seg Beto på laget. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) March 12, 2019

Enig, det laget hadde vært sterkt. Jeg skjønner ikke at Sanders måles så høyt. Men amerikanere elsker åpenbart gamle hvite menn. — Marie Simonsen (@mariesimonsen) March 12, 2019