Flere foreldre reagerte da Florø barneskole ba elevene møte på skolen dagen etter at alle landets skoler ble stengt. Kinn kommune forsvarer avgjørelsen.

Regjeringen besluttet å stenge alle landets skoler torsdag kveld. Likevel sende Florø barneskole ut skriv om at alle elevene skulle møte opp dagen etter for å få informasjon og hente skolebøker. Det skriver NRK.

Til tross for sterke reaksjoner forsvarer kommunen avgjørelsen.

– I Kinn kommune har vi ikke påvist smitte. Derfor mener vi at det var forsvarlig å komme på skolen på fredag. For å fylle opp intensjonen fra regjeringen om å ha hjemmeundervisning for elevene, måtte de hente nødvendig materiell, sier kommunedirektør Terje Heggheim til kanalen.

I tillegg ba kommunen ansatte om å møte på jobb selv om regjeringen har oppfordret til hjemmekontor for å unngå smitte. Silje Jansen Nybø er blant dem som har reagert.

– At det ikke er påvist smitte i Florø og Kinn, er ikke noe argument. Poenget med dugnaden er jo at vi skal unngå at smitte sprer seg. Og siden de har sluttet å teste folk i hjemmekarantene, vet vi jo ikke om det er smitte i Florø, sier hun.