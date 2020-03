annonse

Opposisjonen på Stortinget mener at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Fredag la regjeringen fram forslag om blant annet at permitteringsreglene endres slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering. Tidligere var det 15 dager.

Siden permitteringslønnsloven kun gjelder for arbeidstakere, mener Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti at regjeringen gjør lite for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– For å sikre folkehelsen har staten i praksis innført midlertidig næringsforbud for en del yrker, og det rammer selvstendig næringsdrivende hardt. På mandag vil Senterpartiet derfor foreslå at enkeltpersonforetak kompenseres med beløp som tar utgangspunkt i 62 prosent av seks ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt på perioden med yrkesforbud, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Bakgrunnen for regjeringens krisepakke er de økonomiske virkningene av den pågående virusepidemien.

Frp truer med overkjøring av regjeringen

Også Frp og SV har varslet tiltak for å hjelpe dem som ikke omfattes av permitteringsreglene. Det er ventet at Arbeiderpartiet vil ta til orde for det samme.

Overfor NTB opplyser SV at de i helgens forhandlinger med opposisjonen skal legge fram forslag om krav på dagpenger og omsorgspenger også for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Fredag truet Frp med å danne flertall med andre partier i opposisjonen for å få strammet opp de nye krisetiltakene for norsk økonomi.

– Jeg merker meg jo at det er flere av partiene i opposisjon som deler iallfall noen av de bekymringene Fremskrittspartiet har. Og er ikke regjeringen villig til å bevege seg, så kan det hende Stortinget beveger seg for dem, sa partileder Siv Jensen til NTB fredag.

Skal lytte til innspill

Mandag skal regjeringens forslag til krisepakke behandles av Stortinget for første gang. Andregangsbehandling blir torsdag.

– Regjeringspartiene på Stortinget vil lytte til de innspillene til ytterligere tiltak som kommer, og vi vil samtale med partiene på Stortinget med mål om bred enighet, sier leder Mudassar Kapur (H) i Stortingets finanskomité.

Kapur opplyser at komiteen jobber tett gjennom helga slik at vedtak kan fattes i Stortinget allerede mandag. Samtidig understreker han at det er viktig at politikerne blir enige om nødvendige tiltak.

– Dette er ikke tiden for ren partipolitikk. Til det er situasjonen for alvorlig. Det norske folk forventer at partiene forsøker å stå samlet, avslutter Høyre-politikeren.