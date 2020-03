annonse

Det er alvorlig når Ullevål sykehus lar seg presse av høyreekstreme til å fjerne bilder av «muslimsk hilsen»: med hånden til hjertet, skriver Dag Herbjørnsrud i Utrop.

Dag Herbjørnsrud er idéhistoriker og en markant stemme i rasismedebatten. I desember 2018 anklaget han Store Norske Leksikon for å legitimere raseteorier, etter at de hadde oppdatert teksten under overskriften «Rasisme».

Herbjørnsrud, som tidligere var redaktør for magasinet Ny Tid, skriver at Norge er hardt rammet av coronaviruset, med 165 smittede per million innbyggere (tidlig 14. mars). Kun Italia har flere smittede per kapita (292).

– Forklaringer på det høye antallet kan både være det kalde været og en naiv tro på at man i Norge «er best», samt utydelig kommunikasjon fra helsemyndigheter og politikere, skriver Herbjørnsrud.

Men han peker også på en annen mulig forklaring: Den utbredte håndhilsingen i Norge. Håndhilsing er anslagsvis verdens minst hygieniske hilsen. Han knytter dette opp mot reaksjonene etter at en ung muslimsk kvinne nektet å håndhilse på kronsprins Haakon.

– Skandaløst nok har sentrale norske politikere, med en senere og avgått folkehelseminister i spissen, siden i høst drevet kampanjen «I Norge håndhilser vi på hverandre». Bakgrunnen for håndhilsingskampanjen var at kronprins Haakon og en religiøs, muslimsk kvinne hadde hilst i et bønnerom i en moské ved å legge hånden til hjertet – som tegn på gjensidig respekt etter at en høyreekstrem terrorist angrep Bærum-moskeen i august.

Han nevner også episoden under pressekonferansen 12. mars, hvor Erna Solberg glemte seg bort og forsøkte seg å håndhilse på FHIs direktør Camilla Stoltenberg, men ble stanset av helseminister Bent Høie.

Sykehuset lot seg presse av høyreekstreme

Herbjørnsrud skriver at Ullevål universitetssykehus (OUS) den 6. mars la ut et bilde som oppfordret folk til å hilse annerledes, og droppe håndhilsing av hensyn til smittefare.

– Ett av bildene vedlagt var av to kvinnelige sykepleiere – for øvrig blonde og hvite – som hilste ved å legge hånden til hjertet, på «muslimsk vis». Dette ble imidlertid for mye for enkelte «gode nordmenn», som de liker å kalle seg.

Resultatet ble en kampanje med hets og utskjelling, skriver Herbjørnsrud. Og OUS bøyde av for presset:

– Sykehuset lot høyreekstreme styre helserådene fra det offentlige til publikum. For etter noen timer fjernet nemlig Ullevål bildet av de to kvinnene som demonstrerer den minst smittefarlige hilsemetoden av dem alle, nemlig den med hånden mot hjertet.

Han beskriver hendelsen som en del av en trend, «knefallet for de ekstreme».

– Men det livsviktige helserådet, om ikke å hilse med hendene, burde være for viktig til å bli en brikke i en norsk kulturkrig.